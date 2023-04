Lucas Marques, novo lateral do Remo, diz que está pronto para Re-Pa e pode atuar em três posições

Após negociações conturbadas, com o Clube do Remo desistindo e depois voltando atrás, o lateral-direito Lucas Marques, de 24 anos, foi oficialmente apresentado pelo time na última terça-feira (4). O Leão agora conta com mais um reforço para os próximos desafios: o Re-Pa pelo Parazão, e a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

Marques foi inicialmente anunciado pelo Remo em fevereiro, no entanto, uma lesão detectada foi o motivo da reprovação nos exames médicos e desistência inicial do clube em contratar o lateral. As negociações foram retomadas um mês depois.

“Minha negociação com o Remo vem desde o final do ano passado, quando a diretoria entrou em contato com meus empresários, queria muito vir para cá. Infelizmente teve o ocorrido né [reprovação nos exames], mas agora deu tudo certo, graças a Deus”, disse.

O lateral agora está preparado para ajudar o Remo a passar pelos rivais e o físico está em dia para isto. O primeiro desafio pode ser já no próximo domingo (9), no terceiro jogo do ano contra Paysandu, desta vez pelo Campeonato Paraense.

“Chego na reta final de um Parazão, depois já tem a Copa do Brasil, então é o início de mês mais importante para o time. Jogos difíceis, clássico sempre tem que ter algo a mais, sempre tem que dar o melhor. A oportunidade de estar aqui [no Remo] veio, e chego muito preparado, apto para jogar e bem fisicamente”, declarou o lateral.



O jogador, que só entrou em campo duas vezes este ano, quando ainda jogava pelo Guarani, disse estar apto para ajudar o Leão em outras posições além de lateral.

“Minhas características são velocidade, sempre buscando um gol, uma bola parada, sou acostumado a bater falta. Jogo também como ponta no ataque, e como segundo volante. Costumo jogar também como segundo volante, mas faz um tempo que não jogo nessa posição. Além da minha posição de origem, que é lateral-direito”, disse o jogador.

O próximo jogo do Clube do Remo é no domingo (9), no clássico contra o Paysandu, às 16h, no Estádio do Mangueirão, pela primeira fase do Parazão. Depois, o Leão joga na quarta-feira (12), contra o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, também no Mangueirão. Sobre os jogos, Lucas Marques disse preferir pensar em um jogo de cada vez.

“Sei da importância do clássico, mas também sei a importância da Copa do Brasil. Tem que pensar passo a passo”, finalizou o lateral.