Escolinha de futebol de Marabá é celeiro de talentos para times nacionais

Cerca de 140 crianças e adolescentes com idades entre cinco e 16 anos entram em campo em busca do sonho de se tornarem atletas profissionais de futebol. Vindos de vários bairros de Marabá, eles vestem a camisa da Prolote, escolinha de futebol com sede na Folha 16, no núcleo Nova Marabá. O local que tem apenas quatro anos de atividades, já é uma gigante na formação de jovens talentos do esporte.

O idealizador da escolinha e também treinador, Edilvan Ferreira, mais conhecido como Bigu, explica que para entrar na escolinha, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino e os treinos acontecem contra turno da escola. As aulas, que são realizadas três vezes na semana, vêm dando bons frutos - inclusive com alunos já em equipes de renome nacional. “Temos jogadores no Atlético Paranaense, Flamengo e, só no Criciúma, são dois. Enfim, a gente trabalha também para ajudar o próximo. A gente trabalha com sonhos”, afirma Bigu.

Edilvan Ferreira, treinador: a gente trabalha também para ajudar o próximo; a gente trabalha com sonhos (Divulgação/ Ascom Marabá)

O estudante Riquelme Vieira é um dos que carrega uma responsabilidade que vai além do nome. Ele está se preparando para jogar fora, no time do Vitória (BA). “Estou esperançoso que essa vai ser uma boa oportunidade para a minha vida, para minha carreira, vai ser uma primeira boa impressão também para o pessoal de fora ver que aqui, em Marabá, tem atleta sim que consegue e vou lá para mostrar meu futebol”, comemora.

VEJA MAIS

Quem sonha em um dia ter uma oportunidade de mostrar o talento em um grande clube é o Luiz Guilherme, de 10 anos, e aposta neste objetivo para mudar a realidade da sua família. “Meu sonho é ser jogador de futebol profissional para poder sustentar a minha família, comprar uma casa nova para a minha mãe e ajudar a minha vó, e, assim, por diante. Para alcançar meu sonho, estou me dedicando. Não pode ficar só esperando a avaliação chegar e na avaliação não pode dar mole. Já até participei de uma e não consegui, mas talvez na próxima eu consigo”, avalia.

Escola já formou atletas que jogam em grandes clubes de renome nacional (Divulgação/ Ascom Marabá)

Saiba como se inscrever

Para se inscrever na Prolote, basta que o pai ou responsável pela criança entre em contato direto com Bigu. O telefone é (94) 99258-6793. Depois disso, o jovem passa por uma avaliação da situação escolar para só então ingressar nas atividades da escolinha.