Ídolo do Flamengo abre inscrições para escolinha de futebol em Castanhal

O ex-jogador Léo Moura, campeão da Libertadores e do Brasileirão, vai inaugurar uma escolinha de futebol no município de Castanhal, no nordeste do Pará. As inscrições para as aulas estão abertas e são permitidos alunos entre 5 e 16 anos.

A nova escolinha deve funcionar na avenida Duque de Caxias, nª 110. Os novos alunos, antes de se matricularem, podem realizar uma aula experimental.

Ex-jogador abre inscrições para escolinha em Castanhal (Divulgação)

Os alunos da escolinha terão a oportunidade de participar de amistosos contra equipes locais, peneiras para times profissionais e ter uma consultoria de carreira. Além disso, o local é credenciado à CBF e tem parceria com clubes de outras regiões do Brasil.

Em 23 anos de carreira, Léo Moura defendeu gigantes do futebol brasileiro, como Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Grêmio. No entanto, o maior destaque foi pelo Flamengo, clube pelo qual jogou 11 temporadas.