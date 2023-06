Nadadora Ana Marcela encerra parceria com técnico às vésperas de Mundial

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha, atual campeã olímpica e detentora de 15 medalhas em Campeonatos Mundiais, anunciou nesta segunda-feira (26), que encerrou a parceria com o técnico Fernando Possenti, com quem treinou durante toda a carreira. Em um post nas redes sociais, a assessoria da nadadora publicou um comunicado afirmando que a decisão foi tomada por conta da saúde mental da atleta.

“Objetivando buscar o equilíbrio de sua saúde mental em harmonia com suas atividades de alta performance, comunicamos decisão tomada nesta data pela atleta olímpica Ana Marcela Cunha, com ciência do Time Brasil/COB, no sentido de concluir parceria de cerca de 10 anos de sucesso com o técnico Fernando Possenti, a quem agradece pelas conquistas obtidas.

Assim como em ocasiões anteriores de proximidade com competições de nível mundial, a atleta permanece em treinamento intensivo e focada em buscar os melhores resultados possíveis e somente estará liberada para entrevistas e reportagens após sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos - Fukuoka/JAP, conforme calendário”, escreveu na postagem.

Ana estava em treinamento na Turquia, e já segue para a Itália para continuar a preparação para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que este ano acontece em Fukuoka, no Japão, com início marcado para 14 de julho.



A nadadora treinava com Fernando Possenti desde o início de 2013, e com ele conquistou seus principais títulos na carreira, como o ouro nas Olimpíadas de Tóquio e os seis títulos em Mundiais, além do ouro nos Jogos Pan-Americanos. No mesmo período, Ana chegou a ser eleita seis vezes a melhor do mundo em maratonas aquáticas pela Federação Internacional de Natação (FINA). Possenti também garantiu o prêmio de melhor treinador do mundo diversas vezes.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), também se manifestou em nota sobre o encerramento da parceria entre a atleta e o técnico, e declarou estar dando o apoio necessário para os treinamentos da nadadora.

Confira a nota na íntegra:

“O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que tomou conhecimento do fim da parceria entre Ana Marcela Cunha e o treinador Fernando Possenti. O COB seguirá dando o suporte necessário aos treinamentos da nadadora e apoio para que o técnico realize o trabalho que vem desenvolvendo com outros atletas da seleção de natação visando ao Mundial.

Ana Marcela seguiu viagem para a cidade de Livigno, na Itália, para treinamento em altitude visando à preparação para o Campeonato Mundial de Fukuoka, no Japão, onde fica até o embarque para a competição.

Fernando Possenti segue a programação junto às atletas de natação em Erzurum, na Turquia, também preparatória para o Mundial, até o dia 08/07. Depois vai para Antalya, também na Turquia, onde se encontra com os demais integrantes da seleção brasileira de natação e, de lá, segue para o Mundial”.