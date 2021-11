Vem aí o Serpente Top Team 12, em Santa Izabel

O STT (Serpente Top Team), com organização de Lailson "Grande" e Fabrício, irá realizar no dia 4 de dezembro a sua 12ª edição do evento a partir das 20h30, no ginásio municipal da cidade de Santa Izabel. O STT contará com todas as medidas de proteção contra covid-19, como o uso obrigatório de máscara e álcool em gel e com as presenças das ring girls Izabella Reis e Rafaela Paixão.

Serpente Top Team 12

Demison Rodrigues x Primata

Matheus x Sávio

Edinho x Cebola

Thiago x Alan

Fernando x Ramon

Dario x Bolacha

Orlanilson "Pé de Gancho" vence Well Mutante na luta principal do Goianésia Fight

O CFN (Colisão Fight Night) realizou a sua quinta edição no ultimo sábado (20), na cidade de Goianésia (PA). Destaque para a luta principal, onde Orlanilson "Pé de Gancho" venceu Well "Mutante" por nocaute técnico.

Igor Siqueira defende seu cinturão do AFL no México

O atleta paraense da cidade de Moju, Igor Siqueira estará em ação no dia 3 de dezembro defendendo seu cinturão da categoria até 57 Kg (peso mosca) do evento AFL (Azteca Fight League), na cidade de Aguascalientes, no México. Seu adversário será o atleta mexicano Ricardo Hernandez "Cobra".

Jon Jones afirma que está sóbrio há 60 dias

Aproximadamente dois meses após ser preso em Las Vegas acusado de violência doméstica contra a noiva, Jon Jones alega ser um “novo homem”. O ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg), usou as redes sociais para dizer que está sóbrio há 60 dias.“‘Tenha a mente sóbria; seja cuidadoso. Seu adversário, o diabo, ronda você como um leão rugindo, procurando alguém para devorar’. Minha família, minha vida, minha carreira poderiam ter acabado depois do que houve em Las Vegas. Mas Deus tem outros planos para mim. 60 dias sóbrio e contando”, escreveu Jones.

Ketlen Vieira desabafa sobre críticos em momentos difíceis: ‘Só torcem quando ganhamos’

A vitória de Ketlen Vieira sobre Miesha Tate no UFC Las Vegas 43 permitiu à brasileira um momento de desabafo “As pessoas só sabem torcer quando a gente está ganhando. Falta mais empatia, mais amor, se colocar no lugar do outro. Ver que ali não está apenas uma atleta. Sou filha de alguém, irmã de alguém. Essas críticas muito duras sem saber o que eu passo no meu dia a dia. Ninguém entra no octógono para perder, ter uma performance ruim. (…) Quando você não tem uma palavra boa para dar ao seu irmão, é melhor você se calar”, disse.

Werdum ‘impõe’ condição para seguir na PFL

Profissional no MMA desde 2002, Fabrício Werdum pode estar próximo da sua aposentadoria no esporte. A afirmação veio por parte do próprio atleta, que em entrevista ao site “MMA Junkie”, admitiu que pode deixar a modalidade por uma série de motivos. Uma das razões é a sua atual rotina fora do octógono, onde é dono de um empreendimento de carnes, além de ter uma loja de roupas.

“Tem que valer a pena, para eu parar tudo que faço atualmente e lutar de novo. Eu precisaria deixar minha família e voltar para os Estados Unidos para fazer um camp de verdade. Não quero pensar apenas no dinheiro, preciso ter todo o meu foco em ganhar. Então, não sei se vai valer a pena, agora que estou com 44 anos. Isso precisa ser decidido, eu preciso falar com a PFL e ver se chegamos a um acordo, para que eu possa lutar novamente”, afirmou o brasileiro, que prosseguiu logo na sequência, esclarecendo que também existe a possibilidade de ainda lutar pela PFL.