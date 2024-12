UFC divulga lista dos melhores lutadores que nunca conquistaram o cinturão

Recentemente, o UFC prestou uma homenagem a alguns de seus ícones em um vídeo que destaca os melhores atletas que nunca conquistaram o título, mas que, ao longo dos anos, marcaram a história do esporte com performances memoráveis.

Entre os nomes presentes na lista estão dois gigantes do MMA brasileiro: Wanderlei Silva e Demian Maia, que, por diversas circunstâncias, nunca conseguiram alcançar a tão desejada coroa. No cenário internacional, Urijah Faber é outro exemplo de grande talento que não conseguiu conquistar o título. O "California Kid" foi um dos maiores nomes da categoria dos galos (até 61,2 kg).

Chael Sonnen também aparece na lista dos maiores "quase-campeões". Ele teve três grandes oportunidades de conquistar o cinturão, mas foi derrotado duas vezes por Anderson Silva e uma vez por Jon Jones.

O UFC ainda destacou outros grandes nomes do esporte, como Zabit Magomedsharipov, Anthony Johnson, Stephen Thompson, Alistair Overeem, Yoel Romero, Donald Cerrone, Joseph Benavidez, Alexander Gustafsson, Chad Mendes e Dan Henderson. Apesar de nunca terem sido campeões, esses atletas deixaram sua marca no UFC com performances que encantaram os fãs.

UFC anuncia contratação de promessa brasileira de 19 anos

O UFC utilizou suas redes sociais para anunciar que a jovem promessa brasileira Alice Pereira, de apenas 19 anos, é a mais nova integrante do plantel da maior organização de MMA do mundo.

Alice chamou a atenção do UFC ao pedir recentemente uma chance de lutar pela organização. A "Golden Girl" teve seu desejo atendido poucos dias após completar 19 anos, na última sexta-feira (20). No dia 14 de dezembro, a brasileira derrotou Samara Santos no evento "Cage Masters FC" e destacou seu cartel invicto no MMA para "convencer" o Ultimate de que merecia a oportunidade.

Lyoto Machida revela ‘ajuda’ de Vitor Belfort em histórico duelo no UFC Rio

Lyoto Machida participou recentemente do podcast “Dos Nossos Podcast”, comandado por Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, e foi questionado sobre sua relação com Vitor Belfort. O “Dragão” aproveitou a oportunidade para revelar uma situação em que Belfort o abrigou em sua própria casa, no Rio de Janeiro, por alguns dias.

Lyoto também relembrou a luta contra Belfort em 2018, no UFC 224, realizado no Rio de Janeiro. Na ocasião, Machida venceu com um espetacular chute frontal no segundo round.

“Eu nunca tive problema com o Vitor, pelo contrário. O Vitor me ajudou no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui treinar, e ele me colocou na casa dele, com o meu irmão, e deixou eu ficar por 15 dias. Isso foi em 2007, muito tempo atrás. Não tenho nada para falar dele, muito pelo contrário, ele me ajudou e também ajudou muito o esporte”, disse Lyoto.

Ele completou: “O samurai olha muito assim: ‘Por que existe o respeito pelo oponente? Porque, se não fosse aquele adversário, eu não teria chance de mostrar a minha técnica’. Não posso olhar só para o meu lado. Pensando assim, a percepção muda”.

Ex-campeão do UFC exalta contrato com a Global Fight League

A Global Fight League anunciou a contratação de diversos ex-lutadores do UFC. Entre eles está Tyron Woodley, ex-campeão meio-médio, que elogiou uma das principais propostas da GFL: equiparar os salários dos lutadores às bolsas pagas no boxe, modalidade conhecida pelos altos valores pagos aos atletas.

Fabricio Werdum anuncia retorno às competições em 2025

Fabricio Werdum surpreendeu os fãs ao anunciar, na véspera de Natal, que retornará às competições em abril de 2025.

O ex-campeão do UFC usou as redes sociais para dar a notícia: “Quem disse que eu estava aposentado? Em abril, estou de volta! Aos 47 anos, me sinto um guri!”, escreveu Werdum, sem revelar detalhes sobre o adversário.

Rafael Alves conquista vitória e pede namorada em casamento no Karate Combat

Após vencer Khama Worthy por decisão unânime no Karate Combat 51, Rafael Alves surpreendeu o público ao pedir sua namorada em casamento durante a entrevista pós-luta.

O lutador paraense foi superior ao norte-americano durante toda a luta, conquistando sua terceira vitória consecutiva na organização. Alves encerrou a temporada de 2024 invicto, com triunfos sobre Efrain Escudero, James Vick e Khama Worthy. Ao receber o "sim" de sua companheira, Alves consolidou a noite como inesquecível.