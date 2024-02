UFC 301 será dia 4 de maio no Rio de Janeiro

O UFC anunciou o retorno da organização ao Rio de Janeiro. O UFC 301 será realizado na Rioarena no dia 4 de maio. O evento será o 12º do UFC em solo carioca. O último evento na capital fluminense, o UFC 283, aconteceu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão. Os mais de 13 mil fãs na Rioarena na ocasião puderam acompanhar vitórias emocionantes de promessas brasileiras do UFC, como Jailton Almeida e Gabriel Bonfim, e a aposentadoria das lendas do MMA Mauricio Shogun e Glover Teixeira.

Ingressos para o UFC 301 estarão disponíveis a partir do dia 13 de março. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda no dia 11 de março. Os fãs podem se cadastrar para receber mais informações sobre o evento em https://www.ufc.com.br/rio

Primeiro Round premia destaques do ano de 2023

O Prêmio Melhores do Ano Primeiro Round 2023 aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2024 pela segunda vez na Universidade Positivo, aonde já havia sido realizado a parceria com o Curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo sob os cuidados do coordenador e jornalista Felipe Harmata na última edição do prêmio. Ao todo, 24 atletas e personalidades foram premiados na cerimônia de premiação em categorias com e sem votos da bancada do júri técnico. Os prêmios sem votos de jurados foram escolhidos pela nossa equipe pelo que vimos em eventos que estivemos presentes.

Confira abaixo os vencedores do Prêmio Melhores do Ano Primeiro Round 2023:

Categoria Renascimento na Vida: Grão Mestre Edinei Pedroso e Atleta Alexandre “Sangue” Ramos. Projetos Sociais: Aprender é Arte, lutar faz parte (Pablo Machado – Palmas / PR) e Valentes do Futuro (Vinicius Vina). Árbitro do Ano: André Ricardo “Xaropinho” Influencer Digital: Kerrison Rezende “Baby” e Bella Cividini. Number One of Face Slap Show: Marcão (MR SUPLEMENTOS). Pára-Atleta (Jiu Jitsu): Eduarda Goes Guardiano Jiu Jitsu do Ano: Bruno Mezzomo Padilha (Gile Ribeiro) Jiu Jitsu Kids: Gêmeas do Jiu Jitsu (Júlia e Luíza) Trocação Kids: Bernardo Caveirinha Amadora Feminina (sem votação de bancada): Lara Ísis “Tratorzinho” (Fighter School) Amador Masculino (sem votação de bancada): William Uriel (Panossi Team) Nocaute do Ano: Wesley “Preto” Ferreira 2:36 min no primeiro round) no evento Crossroads in The Fight Combate do Ano: João Machado “Fejaozilla” vs. Ricardo Treta (decisão unânime) no evento True Time. Personalidade do Ano: Muay Thai com Diego Cristofer Padilha (Punhos de Aço Gym)

Brothers Fight Championship - O Caminho para o Sucesso no MMA

No mundo do MMA, cada lutador tem sua própria jornada em busca da glória. E para muitos atletas, essa jornada começa em eventos como o Brothers Fight Championship (BFC), um trampolim para o sucesso, onde os sonhos se transformam em realidade. E agora, com sua oitava edição marcada para o dia 06 de abril de 2024, em São Paulo, o BFC promete ser mais emocionante do que nunca.

Sob a liderança do presidente Claudio Vaz, o BFC se destaca como um evento dedicado ao desenvolvimento e progressão dos lutadores, desde amadores até profissionais. Com uma variedade de modalidades em exibição, incluindo MMA amador, MMA profissional, Kickboxing Xtreme, Thai Xtreme e Strike Xtreme, o BFC oferece uma plataforma abrangente para os lutadores mostrarem seu talento e habilidade em diferentes estilos de combate. Aberto a todas as categorias de peso e também com divisões para crianças, jovens, adultos e Master, o BFC traz inovação para o cenário de lutas brasileiro.

Wanderlei Silva entra no Hall da fama do UFC

O UFC anunciou hoje que o ex-campeão peso-médio do PRIDE, Wanderlei Silva, será incluído na classe de 2024 do Hall da Fama do UFC como Pioneiro. A Cerimônia de Indução ao Hall da Fama do UFC de 2024 acontecerá em Las Vegas e será transmitida ao vivo exclusivamente no UFC FIGHT PASS. Wanderlei entrará no Hall da Fama do UFC como o 19º membro da Ala Pioneiros. A categoria Era dos Pioneiros inclui atletas que se profissionalizaram antes de 17 de novembro de 2000 (quando foram adotadas as regras unificadas do MMA), com idade mínima de 35 anos ou que estejam aposentados há um ano ou mais

Real Madrid parabeniza Ilia Topuria por conquista no UFC

Ilia Topuria prometeu e, de fato, fez história no UFC 298. No evento realizado no último sábado (17), na Califórnia (EUA), o georgiano chocou o mundo ao nocautear Alexander Volkanovski no segundo round e, assim, se tornou campeão do peso-pena (66 kg). Como ‘El Matador’ também representa a Espanha e mora no país, o perfil oficial do Real Madrid o parabenizou pela conquista em suas redes sociais.

Na homenagem, o clube fez questão de destacar o quão importante é a conquista do cinturão do UFC para a carreira de Topuria e para a história dos esportes na Espanha. Vale destacar que o lutador vive há tantos anos no país que se tornou torcedor do Real Madrid. Inclusive, ‘El Matador’ já fez um apelo para realizar sua primeira defesa de título na frente dos seus fãs espanhóis, mais precisamente no estádio do seu time, o Santiago Bernabéu.