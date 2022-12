Troad Fight realiza sua 5ª edição em neste sábado em Paragominas (PA)

Troad Fight MMA irá realizar no dia 17 de dezembro, na cidade de Paragominas, a sua quinta edição, encerrando o calendário do mma paraense em 2022. O evento irá acontecer a partir das 21h no ginásio poliesportivo do colégio Maria da Silva Nunes. Destaque para a luta principal do evento que será a revanche entre Ledson Heider contra Natalício Shogun na categoria peso-pesado ao todo teremos 10 lutas profissionais de mma no evento.

Michel Pereira lista Chimaev, Thompson e Covington como próximos alvos no UFC

Michel Pereira abriu o ‘leque de opções’ para seu futuro na divisão dos meio-médios (até 77kg.) do UFC. O ‘Paraense Voador’, que vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas, declarou foco em enfrentar Khamzat Chimaev, Stephen Thompson e Colby Covington. “Eu lutaria contra (Colby) Covington. Gostaria muito de lutar contra o (Khamzat) Chimaev, porque ele fala demais. Eu lutaria com Thompson. Os únicos que eu não lutaria são (Vicente) Luque e (Gilbert) Durinho. O resto deles, estou pronto, todos podem vir até mim".

Marcirley “Durin” conquista o cinturão peso galo do Jungle Fight

O Jungle Fight encerrou a temporada de 2022 com chave de ouro em sua 113ª edição, realizada no domingo (11). Na divisão dos galos, o título permaneceu no Norte, mas saiu do Amazonas para o Pará. O responsável pela mudança foi paraense Marcirley “Durin”, que dominou o então campeão Julio “Tyson” Pereira desde o início de luta, aplicando knockdown e definindo com um nocaute no segundo round, sangrando-se o novo campeão.

Liz Carmouche finaliza Ju Velasquez e mantém cinturão dos moscas do Bellator

A brasileira Juliana Velasquez, ex-campeã peso-mosca, ganhou a revanche imediata contra Liz Carmouche após derrota controversa por nocaute em abril deste ano. Desta vez, a americana venceu com autoridade e finalizou a faixa-preta de Judô.

UFC confirma disputa de título vago dos meio-pesados entre Glover e Hill

Instantes após o empate entre Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 282, Dana White surpreendeu ao confirmar que Glover Teixeira disputará o cinturão vago dos meio-pesados (até 93kg) contra Jamahal Hill no evento do dia 21 de janeiro. Dana White deu a notícia em primeira mão durante a coletiva de imprensa realizada logo após o término do UFC 282, na madrugada deste domingo (11).

Maurício Shogun anuncia que vai se aposentar no UFC Rio: ‘Despedida’

Maurício Shogun anunciou que vai se despedir do MMA no UFC 283, que será disputado no Rio, dia 21 de janeiro de 2023. O ex-campeão dos meio-pesados vai enfrentar Ihor Potieria. “O sentimento é que estou feliz com essa luta, vai ser minha despedida e estou feliz que será no meu país, em casa. Estou feliz, sou grato ao UFC por ser um dos mais antigos do UFC. Estou há 15 anos lá, não tem ninguém com tanta longevidade como eu no UFC. Estou grato por tudo. O sentimento é de estar feliz. É a despedida do Shogun no MMA mesmo”, comentou.

Brandon 'The Truth' Vera, estrela do ONE Championship, se despede emocionado do MMA

O astro das artes marciais mistas Brandon “The Truth” Vera anunciou sua aposentadoria do esporte após 20 anos de carreira.O lutador americano filipino, 45, fez o anúncio durante a entrevista pós-luta após sua derrota para Amir Aliakbar no sábado. Vera encerrou sua fenomenal carreira no MMA profissional com um cartel de 16 vitórias contra 10 derrotas.