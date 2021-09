Trilogia é confirmada no UFC 269 entre Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

A insistência foi recompensada. Brandon Moreno e Deiveson Figueiredo irão se enfrentar pela terceira vez consecutiva pelo cinturão peso mosca (até 56,7 kg) do UFC o duelo irá acontecer no UFC 269, marcado para o dia 11 de dezembro.Após muito pedir ao longo das últimas semanas, Deiveson Figueiredo, enfim, teve seu desejo atendido pelo UFC.

Atualmente com 33 anos, além de um cartel com 20 vitórias e duas derrotas no MMA profissional, Deiveson enfrentou Moreno em suas duas últimas apresentações no UFC. No primeiro encontro, em dezembro do ano passado, após cinco rounds, o confronto terminou em empate majoritário e, com isso, o “Deus da Guerra” manteve o título. Porém, na revanche, em junho deste ano, o mexicano conseguiu encaixar um mata-leão sobre Deiveson no terceiro assalto e saiu vencedor, tornando-se o novo campeão peso-mosca do UFC.

Thiago Silva vence no Fera Combat em Tailândia

Thiago Silva é uma dos atletas paraenses que esta entre os melhores do estado do Pará na categoria peso galo(61 Kg) natural da cidade de Tailândia (Pa), Thiago tem o cartel profissional no MMA de 16 vitórias e 06 derrotas e no ultimo domingo (12) participou da primeira edição do evento de MMA Fera Combat que aconteceu no ginásio municipal de Tailândia fazendo a luta principal do evento com vitória na decisão dos juízes contra o atleta Carlos Eduardo "Cachorro Louco".

Vem ai a segunda edição de 2021 do Nocaute na Violência

A segunda edição de 2021 do Nocaute na Violência vai ocorrer na manhã de domingo (19), na Cidade Velha organizado pela Associação Desportiva Zezé do Boxe há nove anos e tem como principal missão revelar atletas ao mesmo tempo em que dá uma ocupação a jovens garotos e garotas, o evento terá inicio a partir das 8 horas deste domingo, no espaço da Hang Burg que fica localizado na Av. Tamandaré nº 406 no bairro da Cidade Velha.

Antônio Arroyo luta neste sábado no UFC Vegas 37

Antônio Arroyo está pronto para seu próximo compromisso no UFC ele terá pela frente o ‘Homem Nocaute’, de 2020, Joaquin Buckley pelo UFC Las Vegas 37. Como ingrediente especial, o paraense garante show para os espectadores.“Eu acredito que a luta será animada. São dois caras que gostam da trocação. Todas as vezes que eu fiz luta com caras que gostam da trocação, acabei saindo na vantagem, porque é a parte que gosto mais. Nessa luta, com ele sendo desse estilo, vai ser animado. Podem esperar uma finalização ou nocaute”.

Bibiano e Lineker disputam título do ONE em dezembro

O ONE Championship prepara um super card para o dia 5 de dezembro, batizado de “ONE X”. O evento terá o retorno de um dos maiores nomes da companhia, o brasileiro Bibiano Fernandes, que vai defender o posto de campeão dos galos contra o compatriota John Lineker. O card ainda contará com a “superluta especial” entre Demetrious Johnson e o supercampeão de Muay Thai, Rodtang Jitmuangnon, em regras diferenciadas.

Carlos Condit se aposenta do MMA

Uma lenda do MMA moderno anunciou sua aposentadoria do esporte nesta quinta-feira. O lutador americano Carlos Condit, ex-campeão interino do UFC e linear do WEC, vai pendurar as luvas aos 37 anos de idade e após 19 anos competindo profissionalmente. Ele encerra a carreira com um cartel de 32 vitórias (28 por nocaute ou finalização) e 14 derrotas. Por sempre buscar encerrar suas lutas antes do soar do gongo, se tornou um dos lutadores mais queridos dos fãs do UFC.

Ryan Bader recebe a faixa-preta de jiu-jitsu

Em meio à preparação para a semifinal do Grand Prix peso-meio-pesado (93 kg) do Bellator, na qual enfrentará Corey Anderson, no próximo dia 16 de outubro, Ryan Bader recebeu a faixa preta a graduação, concedida pelo brasileiro Jair Lourenço – líder da equipe ‘Kimura’ e treinador do americano há alguns anos.