Titan Fight Vs Breves Night Fight acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (10) ocorre na cidade de Melgaço (PA), na Ilha do Marajó a revanche de dois eventos, o Titan Fight Vs Breves Night Fight com a presença das Cage girls Deyse e Charlene e com o annoucer Jailsonbon. A competição terá nove lutas de mma profissional e com a revanche entre Joeres "Pantera" contra Antônio Soares "Bufalo" na luta principal do evento. Os cofrontos serão realiados no ginásio municipal raimundo Nonato.

Titan Fight Vs Breves Night Fight

01-Edney Pantoja "Quebra Ossos" Vs Jonas Silva "Mão de Ferro"

02- Jonas Alves "Pelado" Vs Aleson da Costa "Demolidor"

03-Lourival "Cão de Briga" Vs Edivaldo Caldas "Falcão"

04-Diogo Trindade "Gladiador" Vs Nildo Silva "Goiabada"

05- Vinicius da Silva "Dunga" Vs Elielson Corrêa "Morcego"

06- Orlando dos Santos "Bad Boy" Vs Diego da Silva

07- Vitor Dias "Fight" Vs Walter José "

08- Matheus Ladislau Vs Manoel Elivaldo "Irmandade"

09- Joeres "Pantera" Vs Antônio Soares "Bufalo"

Team Sarafian Combat realiza a sua segunda edição nesta sexta-feira

A segunda edição do Team Sarafian Combat acontece nesta sexta-feira no ginásio municipal Dicão na cidade do Acará (Pa) e contará com 07 lutas de mma profissional com destaque para a luta principal do evento que será entre Rodrigo Sarafinan contra Leo "Terremoto".

Team Sarafian Combat 02

01- Natanael Smith Vs Thiago Nascimento

02-Tom Silva Vs El Caçador

03- Diego Patolino Vs Blad

04-Dielson Demolidor Vs Douglas Sayajin

05- Robson Vs Lucas Terremoto

06- Marcola Bulldog Vs Jhony "Mão de Pedra"

07-Rodrigo Sarafian Vs Leo Terremoto

Jairo "Deus da Guerra" em ação no MMA Tucuruí

Jairo "Deus da Guerra" estará em ação no evento MMA Tucuruí em comemoração dos 10 anos do evento, o evento será no dia 29 de janeiro na cidade de Tucuruí e seu adversário será o atleta Marcelino Carvalho, o evento terá a presença Vip do atleta do UFC Michel Pereira "Paraense Voador".

Igor Siqueira finaliza Ricardo “Cobra” Hernandez e mantém cinturão do Azteca Fight League

Com uma grande atuação, o paraense Igor Siqueira foi bem sucedido em sua primeira defesa de título do evento mexicano Azteca Fight League. Na última sexta-feira (3), pela sexta edição do evento, que aconteceu na cidade de Monterrey, no México, o atleta da Pitbull Brothers finalizou o mexicano Ricardo “Cobra” Hernandez com uma guilhotina e manteve o cinturão peso-mosca da organização.

O paraense da cidade de Moju contou que o maior desafio não foi a luta em si, mas ter que enfrentar a altitude de mais de dois mil metros da cidade mexicana.

“A maior dificuldade e desafio dessa luta foi a altitude de quase 2000m. Minha garganta ficou seca, meu nariz sangrou, e estava muito frio para me aquecer no vestiário. Mas quando eu entrei na luta parece que tudo isso foi passando, só a respiração que ainda tive dificuldades, mas não foi um problema. Graças a Deus vencemos. Consegui acertar golpes duros no meu adversário com socos e joelhadas, quase conseguindo o nocaute. Ele tentou me segurar desesperadamente e foi aí que consegui finalizar com uma guilhotina no segundo round”, contou Igor.

Talentos Fight Pará realiza a sua 14ª edição

o TFP (Talentos Fight Pará) com organização de Lenox Silva realiza neste sábado a sua 14ª edição no Distrito de Icoaraci com 11 lutas de MMA com destaque para a luta principal do evento que será entre Nenê do Outeiro Vs Japa Ataíde , fazendo o confronto entre Pará contra o estado do Amazonas.