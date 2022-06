Texugo Fight Select agita a cidade de Marabá

A cidade de Marabá recebeu no último domingo (12) a primeira edição do evento de MMA Texugo Fight Select, que aconteceu no Centro Social Viva Feliz no bairro de Nova Marabá. O evento contou com sete lutas de MMA profissionais, sendo com cinco valendo cinturão no masculino e no feminino. Na luta principal, Thiago Kuririn venceu Edinho por nocaute técnico no 1º round e conquistou o cinturão da categoria peso-mosca (até 57 Kg). onfira os resultados oficiais

Texugo Fight Select

Rian dos Santos "Pimentinha" venceu Marcos Gabriel por finalização (mata-leão) aos 4:35 do 1º round Walef Silva "Nakamura" venceu Gabriel "Superman" por nocaute técnico aos 1:20 do 1º round Willian Araújo "Bob Cachorrão" venceu Jackson dos Santos por nocaute técnico aos 3:45 do 1º round Dielly venceu Lucivania por nocaute técnico aos 3:20 do 1º round Juliana Nogueira "Perigosa" venceu Cirlane Amorim por nocaute técnico aos 3:20 do 1º round Junior Farinha venceu Bruno Pitbull por nocaute técnico aos 4:00 do 1º round Thiago Kurinin venceu Edinho por nocaute técnico aos 1:00 do 1º round

Confira o que aconteceu na 13 ª edição do Strike Fight Championship, em Barcarena

O SFC (Strike Fight Championship), com organização de Cristiano Pereira e Roxo Strike, realizou na cidade de Barcarena (PA) a sua 13ª edição no ultimo sábado (11), na quadra do Simeb (Sindicato dos Metalúrgicos de Barcarena). Foram oito lutas de MMA profissionais, com destaque para a vitória de Ederson Bidão por finalização na luta principal. Confira os resultados oficiais:

Strike Fight Championship 13

Dihemison de Almeida "Gaivota" venceu Francislei da Silva "Cachorro Louco" por desistência aos 3:24 do 3º round Yago Quaresma venceu Alexandre de Macedo "Macaco" na decisão unânime dos juizes Wallison de Paiva venceu Edson Souza na decisão unânime dos juizes Juliana da Silva "Moju" venceu Edna Vanessa "Paixão" por nocaute técnico aos 4:30 do 1º round Adenylson Alves "Tratorzinho" venceu Alan Brandão "Filé" por finalização (mata-leão) aos 3:00 do 2º round Ylon Soares "Esquerda" venceu Samuel Sousa "Samuca" por nocaute técnico aos 4:00 do 1º round Wellington Magalhães "Cobra" venceu Cleyton de Lima "Bad Boy" na decisão unânime dos juizes Ederson "Bidão" venceu Rodrigo "Freeza" por finalização (mata-leão) aos 3:52 do 1º round

Internacional Fight Night foi um sucesso em Belém

Belém do Pará recebeu no no ultimo sábado (11) o grande evento de Muay Thai com organização de Luciano Nogueira "Pitbull", o Internacional Fight Night. O evento foi um grande sucesso, com grandes lutas de Muay Thai e K-1 para o grande público que estave presente no espaço náutico Marine Club em Belém.

Valentina Shevchenko revela ter lutado lesionada no UFC 275

Depois de superar Taila Santos no UFC 275 e chegar à sua sétima defesa de cinturão, Valentina Shevchenko afirmou ter lutado lesionada. Em coletiva de imprensa após sua vitória, a campeã dos moscas (até 56,7kg.) revelou ter vivido momentos de dificuldades a dias do confronto contra a catarinense. O problema aconteceu em um dos pés.

“A dias da luta, eu estava machucada. Tinha uma lesão no pé. Durante toda a semana da luta, fui ao Instituto de Performance do UFC. Os fisioterapeutas estavam cuidando do meu pé para tentar levá-lo à melhor forma. Alguns chutes fortes machucaram o meu pé. Eu queria fazer minha dancinha (tradição após os triunfos da quirguistanesa). Preciso fazer um raio-x, o que pode atrasar meu retorno ao octógono”, contou.

Joanna Jedrzejczyk anuncia aponsetadoria apos UFC 275

Derrotada por Weili Zhang em revanche histórica no UFC 275, Joanna Jedrzejczyk é só emoção. Após anunciar sua aposentadoria do MMA profissional, a polonesa não se conteve e foi às lágrimas ao tratar do assunto na coletiva de imprensa. Emocionada, a lenda do peso palha (até 52,1kg.) desabafou sobre a decisão.

“Por muitos anos eu digo que sou um soldado do UFC. Eu amo vocês. Eu quero tirar umas férias. (…) Eu quero me manter envolvida no esporte. (…) Essa sou eu, o que me fez. Nasci para ser a campeã do UFC e eu fui. É hora da nova geração”, disse Joanna, em prantos.

Glover Teixeira alega cansaço e lamenta derrota para Jiri Prochazka: ‘Dei o meu melhor’

Na luta principal do UFC 275 Glover levava vantagem, mas acabou sendo finalizado no quinto round por Jiri Prochazka.m seu primeiro pronunciamento, nos bastidores do show, Glover alegou cansaço, declarou que buscou dar seu melhor e lamenta ter perdido o cinturão no confronto. Ele ainda agradeceu o apoio dos fãs e está pronto para a próxima luta no Ultimate.

“Fala, galera. Vamos que vamos. É isso aí. Poxa, tomamos umas ‘pancadas’ ali, hein? Pessoal, foi uma luta que eu dei meu melhor e acabou entrando a mão no pescoço. Eu estava cansado para caramba, não acreditei e deveria ter virado (a posição). Mas agora é muito tarde para ficar chorando ‘pelo leite derramado’. Viva pela espada e morra pela espada. Dei o meu melhor e não foi o suficiente. Mas é isso aí. Vamos para a próxima. Obrigado por todas as pessoas que torcem por mim. Estou bem, só com alguns cortes, mas vamos que vamos”, disse Glover em vídeo publicado pelo perfil oficial do UFC Brasil no Twitter.