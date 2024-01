Tailândia, no Pará, recebe a primeira edição do Hidrante Fight Combat (HFC)

A cidade de Tailândia, que fica localizada na região nordeste do Pará, recebeu no último dia 23 de dezembro, no Ginásio de Esportes Werner Kronbauer, o evento de MMA HFC (Hidrante Fight Combate), com realização e organização de Felipe Biano e apoio do Prefeito Paulo Jasper “Macarrão”. O evento contou com 8 lutas profissionais de mma e uma grande estrutura de som, luz, pirotecnia, além da portaria liberada, em que a população da cidade pôde conferir um grande evento esportivo com o melhor do mma paraense. Destaque também para as presenças Vip da atleta do UFC Amanda Lemos e da cagegirl Rayane Santos.

Felipe Biano falou sobre o conceito e a idealização do evento “O HFC (Hidrante Fight Combate) é uma extensão do evento SFC (Strike Fight Championship), com o objetivo de, por mérito, homenagear o grande mestre que foi Rodrigo Pantoja 'Hidrante', que sempre me incentivou e acreditou no potencial para poder realizar evento de mma de alto nível. Destaco também que o HFC surgiu como referência no Brasil no quesito de amparo e suporte médico para todos os atletas que participam do evento. Ressalto que a cidade de Tailândia tem um aparato médico que é referência no Brasil", ressaltou.

"Com iniciativa do Sr. Prefeito Paulo Jasper 'Macarrão', nos foram disponibilizados três unidades de UTI móvel, com todo o suporte médico e com total avaliação, atendimento médico e reidratação para os atletas pós-pesagem oficial e durante a realização do evento. Vários eventos de MMA no Brasil estão sem acontecer desde a pandemia por falta de apoio parlamentar e atualmente os poucos que acontecem não dão todo esse suporte ao atleta. O meu grande agradecimento vai para o Sr. Prefeito Paulo Jasper 'Macarrão', que desde o início da ideia da realização do evento sempre nos deu total apoio e incentivo”, concluiu Biano.

Confira os resultados oficiais:

HFC (Hidrante Fight Combate)

Paulo Terremoto venceu Eduardo “Cachorro Louco” por finalização (Mata Leão) 01:25 do 02 round Crislan Strike venceu Rodrigo Flash por nocaute técnico 03:13 do 01 round Bidão venceu Detento por nocaute técnico 02:32 do 03 round Rubens Lisboa venceu Wolverine por nocaute técnico 04:32 do 01 round Leo Jitsu venceu Nilson “Pe de Gancho” por finalização (Chave de tornozelo) 03:57 do 01 round Rogério Pitbull venceu Leonardo Santos por finalização (Mata Leão) 01:59 do 02 round Miguel Stike venceu Daniel Furação na decisão dividida dos juízes Antônio Titan venceu William Salvador na decisão unânime dos juízes

UFC pode duplicar valor bilionário do contrato de TV

Para este ano de 2024, o UFC deve começar a negociar um novo contrato de TV com a ESPN nos Estados Unidos. O valor assinado em 2018 – que tem duração até 2025 – é algo próximo a US$ 1,5 bilhão (R$ 7,3 bilhões na cotação atual). De acordo com Eric Handler, analista na bolsa de valores em Wall Street, os números podem duplicar em uma provável renovação.



Chuck Liddell detona trash talking de Colby Covington

Um dos mais icônicos lutadores da história do UFC, Chuck Liddell resolveu opinar sobre o trash talking. A forma usada por alguns atletas para se promover tem gerado um certo debate nas redes sociais. O questionamento é se existe um limite para provocar os adversários, Liddell, ex-campeão do Ultimate, não aprovou a atitude de Colby: “Algumas das coisas que eles fazem hoje em dia não são legais. Isso ultrapassa os limites, eu acho. Mas é o que é. Como falar sobre o pai ou sobre os filhos de alguém. Tipo, ei, eu gosto do Colby, mas se você falar mal dos meus filhos, é melhor levantar as mãos quando eu me aproximar de você. Em qualquer lugar”, encerrou.

UFC encaminha duelo de Norma Dumont contra Irene Aldana no UFC Rio em Maio

Bastante especulado nos últimos meses, o retorno do UFC ao Rio já tem data e primeira luta encaminhadas. Segundo apuração do jornalista Laerte Viana, a brasileira Norma Dumont medirá forças com a ex-desafiante do peso galo (até 61,2kg) Irene Aldana no card especulado para o dia 04 de maio, no Rio de Janeiro.

Masvidal anuncia retorno ao mundo do MMA

Jorge Masvidal demonstra não desejar encerrar ilustre carreira sem erguer os braços pela última vez. Derrotado por Gilbert Durinho no UFC 287, o norte-americano havia anunciado aposentadoria, porém, oito meses após a decisão, ‘Jesus das Ruas’ voltou atrás e surpreendeu fãs ao revelar que está de volta ao esporte.“Desaposentado”, publicou Masvidal em sua conta oficial do ‘X’ (antigo Twitter).