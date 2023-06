Super Pitbull Combat realiza sua 16ª edição, em Mãe do Rio

A cidade de Mãe do Rio irá receber neste sábado (24), a partir das 20h, no ginásio municipal, a 16ª edição do evento de mma Super Pitbull Combate, com grandes lutas de mma profissionais, com destaque para a luta principal do evento, que será entre Cledson Mota "Pitbull" contra Marcelo Pontes "Leão".

Super Pitbull Combat 16

Cledson Mota "Pitbull" Vs Marcelo Pontes "Leão"

Rogério Monteiro Vs Railson Paixão

Wemerson Lima Vs Davi Galo

Iago Nascimento Vs Natanael Almeida

Almir Oliveira Vs Elicardo "Cobra"

Carlos Gomes "Cachorro Louco" Vs Luis de Souza "Patolino"

Alan dos Remédios Vs Denilson Souza "Furacão"

Igor Siqueira estreia na LFA em disputa de cinturão contra Cody Davis

O paraense Igor Siqueira vai encarar o americano Cody Davis pelo cinturão interino do peso-mosca da LFA. Será a estreia de Igor no LFA com o cartel com nove vitórias e apenas uma derrota. Ele também já foi campeão peso-mosca do Azteca Fight League, evento de MMA do México.

O paraense faz parte da equipe Pittbull Brothers, comandada pelos irmãos Patrício e Patrick , campeões mundiais de MMA. A luta está marcada para o dia 23 de junho, no Commerce Cassino, em Los Angeles, nos EUA. Natural de Moju, no interior do Pará, "The Golden Boy" revela que não estava esperando lutar pelo título da categoria e cita cancelamentos até a decisão de disputar o cinturão. Igor tem treinado com Felipe Bunes, atual campeão peso-mosca da LFA e que está próximo de um contrato com UFC.

"Foi uma grande surpresa receber a notícia que minha estreia no LFA ia ser logo pelo cinturão. Íamos tentar estrear no card de abril, porém, sabíamos que a possibilidade era difícil. Se não desse certo em abril, íamos estrear dia 19 de maio no Arizona, como foi apalavrado. Inclusive, chegamos até começar a preparação para essa data, mas cancelou por não conseguirem um adversário pronto para essa data. Até que recebi a ligação dizendo que minha estreia no LFA ia ser pelo cinturão interino da organização", disse.

Shooto Brasil anuncia João Paulo “King” x Julio Cesar como luta principal

A 118ª edição do Shooto Brasil está marcada para o próximo dia 30 deste mês, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. O evento é reconhecido como um dos mais prestigiados no continente e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil e mais de 200 países através da plataforma de streaming UFC Fight Pass. A luta principal será entre dois membros da elite dos meio-pesados no cenário nacional: João Paulo “King” Fagundes e Julio Cesar dos Santos. Julio Cesar é um ex-campeão dos pesos pesados da organização presidida por André Pederneiras. Ambos os lutadores têm um histórico impressionante de nocautes, somando um total de 12 nocautes ao longo de suas carreiras.

PFL anuncia contratação de parceiro de treinos de Mark Zuckerberg

A Professional Fighters League (PFL) anunciou na segunda-feira a contratação do lutador taiwanês Khai Wu. O peso-pena, que teve curta passagem pelo Bellator, ganhou fama como parceiro de treinos de Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO do Meta.

Thiago Hayne em ação no Jungle Fight 117 no Rio de Janeiro

O maior evento de MMA da América Latina retorna ao Rio de Janeiro e vai acontecer no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, teremos no card de lutad a participação do atleta paraense Thiago Hayne "Tico" que lutara contra o atleta Sérgio Barbosa a luta será na categoria ate 77 kG