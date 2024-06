Souzel Combat MMA realiza segunda edição nesta sexta-feira, em Senador José Porfírio

O evento Souzel Combat MMA realiza a sua segunda edição neste sábado (15), na cidade de Senador José Porfírio, no estado do Pará, no ginásio municipal e com o apoio do Prefeito Dirceu Biancardi. O evento contará com 5 lutas de mma profissionais, com destaque para o confronto intermunicipal de Anderson Lobo - representando a cidade de Souzel - e Paulo Henrique, de Vitória do Xingu.

Souzel Combat MMA 02

Vanderlan Vs Demetrio Jhones Ruan Carrasco Vs Tiago Suicida Jefte Brilhante Vs Junior Kavalera Edson Junior Vs Adriel Pantoja Anderson Lobo Vs Paulo Henrique

Alex Poatan substitui Conor McGregor e faz luta principal do UFC 303

Alex Poatan é o novo protagonista do UFC 303. O brasileiro, que é campeão meio-pesado (até 93kg.), substitui Conor McGregor x Michael Chandler e faz luta principal em revanche com Jiri Prochazka pelo no dia 29 de junho. O irlandês se machucou e não estará apto para apresentar na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Larissa Pacheco comemora duelo contra Cyborg: "Maior luta da minha vida"

Atual bicampeã da Professional Fighters League, Larissa Pacheco ficou de fora do torneio desta temporada por um motivo bem especial. Ela vai enfrentar Cris Cyborg em um confronto entre as campeãs do peso-pena da PFL e do Bellator. A data ainda não foi anunciada pela organização, mas deve acontecer no segundo semestre " Sim, de fato nós já assinamos o contrato da luta, já é uma coisa concretizada, vai acontecer, mas não temos data e nem local ainda. A PFL vai entrar em contato com a gente pra fazer essa divulgação, mas uma coisa é certa, a luta vai acontecer. Isso é o mais importante - contou.

Confira o que aconteceu no Titan Fight 06 na em Melgaço na Ilha do Marajó

O Titan Fight está de volta, a cidade de Melgaço na Ilha do Marajó recebeu no ultimo dia 08 de junho a 6ª edição do evento trazendo consigo uma nova edição repleta de combates eletrizantes e momentos inesquecíveis. Na luta principal do evento Vinicius "Dunga" venceu Edevaldo Pinheiro "Pé de Biba" por nocaute no 01 round, confira os resultados da sexta edição do Titan Fight

Titan Fight 06

Jacaré venceu Passarinho por desclassificação no 01 round Cachorro Louco venceu Mão de Ferro por desistência no 01 round Panterinha venceu Anderson por finalização no 01 round Samuray venceu Jhon Marajó por finalização no 01 round Rai Durinho vence Felipe Matera por desistência no 02 round Gato de Rua venceu Bush por desclassificação no 01 round Didico venceu Ben 12 por nocaute no 01 round Vinícius da Silva Machado "Dunga" venceu Edevaldo dos Santos Pinheiro "Pé da Biba" por nocaute no 01 round

Taila Santos vence e avança a semifinais do PFL

Aconteceu nesta quinta-feira (13), em Uncasville, Connecticut (EUA), o quarto evento da temporada regular da Profissional Fighters League, a PFL, que definiu os semifinalistas nas divisões dos moscas entre as mulheres e dos pesados no masculino no ano, que seguem na disputa pelo prêmio de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões, na cotação atual), que é dado ao campeão de cada categoria.

Com seis brasileiros no card, apenas Taila Santos conseguiu avançar à próxima fase do GP. A catarinense superou Jena Bishop na decisão dividida dos jurados. Ainda entre as mulheres, Ilara Joanne e Juliana Velásquez venceram seus duelos contra Lisa Mauldi