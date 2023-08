Sombra Fight Champions realiza sua 30ª edição dia 19 de agosto

O SFC (Sombra Fight Champions) irá realizar no dia 19 de agosto a sua 30ª edição, em Belém, com lutas de boxe, muay thai e mma profissional, com destaque para a participação do atleta Silmar Sombra, na luta principal, contra o atleta Henrique "Mata Onça", na categoria ate 77 Kg. O evento terá inicio às 19h no Centro de Treinamento F2, que fica localizado na Rua Dr Freitas nº 3095, bairro do Março.

Michel Pereira x Thompson é cancelada no UFC 291

A luta entre Michel Pereira e Stephen Thompson, programada para o UFC 291 do último sábado, em Salt Lake City (EUA), foi cancelada. O anúncio foi feito pelo UFC momentos após a pesagem cerimonial do evento. Pereira não bateu o peso contratado de 77,6kg para o combate e o Ultimate não conseguiu chegar a um acordo com as duas equipes para a manutenção do duelo.

Maior zebra da história do MMA? Patrício Pitbull é nocauteado no Japão

O lendário e multicampeão Patrício Pitbull esteve envolvido em uma das maiores zebras da história do MMA mundial na manhã de domingo (30), na Saitama Super Arena, no Japão. O brasileiro foi nocauteado pelo japonês Chihiro Suzuki no Super Rizin 2, ainda no primeiro round. O potiguar, que é o atual campeão dos penas do Bellator, aceitou o desafio 72 horas antes do evento

Após nocaute sobre Roberto Satoshi, Patricky Pitbull revela foco em recuperar o cinturão dos leves

O triunfo sobre Roberto Satoshi no desafio ‘Bellator x Rizin 2’, que aconteceu no último sábado (29), trouxe alívio para Patricky Pitbull que vinha de um retrospecto ruim em suas últimas apresentações. Entretanto, após o nocaute brutal sobre o seu compatriota, o ex-campeão dos leves (até 70,3kg) elogiou o público presente na lendária Saitama Super Arena, no Japão, e revelou o seu foco em reconquistar o cinturão da categoria.

“Ele (Roberto Satoshi) é um atleta muito duro. Todo mundo sabe que o atleta russo ( Alexandr Shabily, seu próximo rival) é muito duro. Mas não importa quem está na minha frente. Vou destruir. Isso é o que está na minha cabeça. Vou ser campeão. Essa é a única coisa que importa”, disse Pitbull.O brasileiro também elogiou o público presente na Saitama Super Arena e expressou sua admiração pelo público japonês.“Parece que desta vez os fãs japoneses ficaram mais felizes. Eles estavam mais vibrantes e estavam gritando, e eu realmente gosto disso. Eu gosto disso. Eles me dão sua energia”, finalizou o atleta tupiniquim.

Alex Poatan bate Jan Blachowicz e estreia com vitória nos meio-pesados

Alex Poatan viveu batalha tensa em sua estreia nos meio-pesados (até 93kg.) no UFC 291, realizado neste sábado (29), em Salt Lake City (EUA). Escalado para enfrentar o ex-campeão, Jan Blachowicz em seu debute na nova divisão, o brasileiro levou sustos com as tentativas de queda do adversário, mas deixou o octógono com o resultado positivo. Após três rounds, o paulista foi declarado vencedor na decisão dividida dos juízes.

Jungle Fight 118 Willian Colorado vence Júlio Tyson e conquista título dos penas

O Jungle Fight 118 marcou a primeira vez do evento presidido por Wallid Ismail em Aracaju, e o público da capital sergipana foi brindado com ótimos combates. O ginásio lotado foi palco de 12 lutas, e teve Willian Colorado conquistando o cinturão dos penas na decisão dos juízes após travar uma batalha de cinco rounds contra Julio Tyson.A próxima edição do Jungle Fight será realizada no dia 26 de agosto, em São Paulo, e terá uma disputa pelo cinturão dos meio-médios como atração principal