Serpente Top Team realiza a sua decima segunda edição

O STT (Serpente Top Team), com organização de Lailson "Grande" e Fabrício, realizou a sua 12ª edição do evento no ginásio municipal da cidade de Santa Izabel. O STT contou com todas as medidas de proteção contra covid-19, como o uso obrigatório de máscara e álcool em gel e com as presenças das ring girls Izabella Reis e Rafaela Paixão. O evento também contou com a presença VIP da atleta do PFL Larissa Pacheco.

Serpente Top Team 12

01-Thiago Sousa "Gigante" venceu Yngson Oliveira por finalização (Mata Leão) 02:19 do 2 round

02- Ramon Coutinho venceu José Pereira por nocaute técnico 03:20 do 1 round

03-Savio de Souza venceu Mateus Costa por finalização (Mata Leão) 02:30 do 2 round

04- Antônio Chagas "Bolacha" venceu Dário Oliveira "Coronel" na decisão unânime dos juízes

Atletas paraenses participam Fusion Fight Evolution em Imperatriz

O atleta da cidade de Tailândia Paulo Oliveira "Terremoto" participou do evento Fusion Fight Evolution, que aconteceu na cidade de Imperatriz (MA) e representou o estado do Pará juntamente com o atleta Paulo Irmão. A vitória de Paulo "Terremoto" veio no 1º round em cima do atleta Guilherme Neres, assim Paulo chegou a sua quarta vitória consecutiva no MMA. Outro atleta paraense que esteve no card de lutas foi Paulo Irmão, que na luta principal do evento empatou com o atleta Nelson "Tampinha".

Rodrigo Moraes "37" vence Ivan Strike na luta principal DS Fight Night 02 em Salvaterra

A segunda edição do DS Fight Night, com organização de Doga Salvaterra, aconteceu na ultima sexta-feira (03) na Arena DS Fight, na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. O evento teve 8 lutas de MMA profissionais, com destaque para a luta principal do evento que será entre Ivan Strike x Rodrigo "37", na qual o atleta da Trator Rodrigo "37/" venceu com um bela vitória por finalização.

Resultados:

DS Fight Night 02

01-Whilhames "Açogueiro" venceu Danailson "Pitbull" por finalização (Mata Leão) 0:38 do 1 round

02-Jean Souza "Bragança" venceu Cleidison Santos "Jabuti" por nocaute técnico 04:26 do 1 round

03-Vitor Marajó venceu Cristian "TRT" por finalização (Mata Leão) 02:18 do 2 round

04-Felipe Alvez venceu Antônio "Primata" por interupção médica 3:05 do 2 round

05-Denilson Ferreira "Acerola" venceu Ricardo "Grafite" por nocaute técnico 0:21 do 2 round

06-Lucas Silva "Zeca" venceu Neto Souza por finalização (estrangulamento) 3:18 do 1 round

07-Renan "Cowboy" venceu Amarildo "Dedeco" por finalização (Triângulo) 01:41 do 1 round

08- Rodrigo Moraes "37" venceu Ivan Strike por finalização (Mata Leão) 0:37 do 1 round

Marcus Buchecha conquista segunda vitória no MMA

O brasileiro Marcus Buchecha deu show e finalizou Kang Ji Won com um mata-leão no primeiro round. O evento foi válido pelo ONE Championship, em evento realizado em Cingapura

Sergio Pettis nocauteia Horiguchi e defende cinturão dos galos no Bellator 272

Sergio Pettis pode estufar o peito e dizer que é o verdadeiro campeão dos galos (até 61,2kg). Na luta principal do Bellator 272, em um duelo dominado por Kyoji Horiguchi até então, o líder da divisão mostrou inteligência e acertou um lindo soco rodado no 4 que levou o japonês direto a lona.

José Aldo domina Rob Font no UFC Vegas 44

Uma noite de gala para José Aldo. Grande estrela no UFC Las Vegas 44 o brasileiro não teve vida fácil, mas provou mais uma vez estar adaptado ao peso galo (até 61,2kg.). Adversário de Rob Font neste fim de semana, o brasileiro superou o bom início do norte-americano e, com três knockdowns, saiu vitorioso na decisão unânime dos juízes (50-45, 49-46, 50-45).