Serpente Top Team realiza a sua 13ª edição neste sábado, dia 24

Com organização de Lailson "Grande" e Fabricio, o STT (Serpente Top Team) realiza a sua 13 ª edição neste sábado (24), no ginásio de esportes Manoel Silva, na cidade de Santa Izabel, que fica localizada na região metropolitana de Belém. O evento contará com as presenças das ring girls Izabella Reis, Adriele Leal e Nayara Suellen, o annoucer Ronny Passos e 6 grandes lutas de MMA, com a luta principal entre Ledson Heider Vs Sigmar Barbosa "Sig Monstro".

Serpente Top Team 13

Marcelo Leão Vs Thiago Gigante Sávio Renato Vs Valentay Veiga Francine Vs Jamilly Cyborg Vs Sidrac Jr Demison Rodrigues Vs Blendon Ledson Heider Vs Sigmar Barbosa "Monstro"

Federação Parauara de Muay Thai promove seminário

A Federação Parauara de Muay Thai e Muay Boran irá realizar Seminário Técnico no dia 15 de outubro, em Belém, a partir das 19h, com o treinador internacional Afonso Neto e o atleta Fabricio Bentes na academia CTF-2, que fica localiza na Av. Dr. Freitas, nº 3095. Informações @federacao_parauara

José Aldo entra em acordo com UFC e se aposenta do MMA

Um dos maiores lutadores da história do MMA está pendurando as luvas. José Aldo, ex-campeão peso-pena do UFC, entrou em acordo com o UFC para encerrar seu contrato sem fazer a última luta que lhe resta e se aposentar do MMA. O brasileiro pediu para o UFC dispensá-lo de seu contrato o pedido foi aceito. O nome do atleta, inclusive, já foi retirado das opções para montagem do ranking do UFC e ele não deve constar na próxima atualização.

Gregory Robocop consegue virada incrível no UFC Las Vegas 60

Na luta co-principal do UFC Las Vegas 60, Gregory Robocop resistiu a um ferimento bizarro sofrido por conta de uma joelhada certeira de Chidi Njokuani, deu a volta por cima e saiu vitorioso por nocaute técnico no segundo assalto.O resultado marca a segunda vitória consecutiva de Gregory Robocop no UFC.

Gordon Ryan finaliza André Galvão e bate recordes no ADCC

Gordon Ryan voltou a demonstrar sua superioridade na luta agarrada para fazer história e quebrar recordes no ADCC, torneio mais tradicional de submission do planeta. No combate principal da noite, Gordon finalizou o brasileiro André Galvão, competidor com o maior número de vitórias em superlutas na história do ADCC.