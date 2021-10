Serpente Top Team 11 neste sábado em Santa Izabel

Com organização de Lailson "Grande" e Fabricio o STT(Serpente Top Team) realiza a sua 11 ª edição neste sábado (02) no ginásio de esportes Manoel Silva na cidade de Santa Izabel que fica localizada na região metropolitana de Belém. O evento terá todas as medidas de proteção contra Covid 19 com uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

O evento contará com as presenças das ring girls Izabella Reis e Rafaela Paixão o annoucer Ronny Passos e 05 grandes lutas de MMA e com a luta principal entre Demison Rodrigues contra Marcelo Leão.

Card do Serpente Top Team 11:

Lucas Martins Vs Thiago Gigante

Sávio Renato Vs Marcilio Leão

Sigmar Monstro Vs Paulo Henrique

Juca Marreta Vs Sidrac Jr

Demison Rodrigues Vs Marcelo Pontes "Leão"

Paraenses em ação no ACA MMA 130

O evento russo ACA MMA realiza a sua edição de nº 130 no próximo dia 04 de outubro em na cidade de Grozny na Chechênia e contará com a participação dos atletas paraenses Daniel Jubileu e Felipe Froes que irão representar o estado do Pará.Jubileu terá pela frente o atleta russo Rustam Kerimov a luta será na categoria peso galo (61 Kg) já Felipe Froes terá pela frente o atleta Nurbergen Sharipov a luta será na categoria peso pena (66 Kg)

Deiveson Figueiredo promete chance a Alexandre Pantoja caso vença trilogia

Depois de lamentar a perda da oportunidade de disputar o cinturão dos moscas (até 56,7kg.) contra Brandon Moreno no UFC 269, Alexandre Pantoja recebeu um apoio inesperado. Substituto do atleta no confronto, Deiveson Figueiredo entendeu a frustração do compatriota e prometeu dar uma chance ao lutador pelo título, caso vença a trilogia em dezembro.

“Vou pegar o cinto e vamos lutar, irmão. Vou pedir você para lutar comigo”, escreveu Deiveson, em resposta à publicação de Alexandre.

Rodolfo Vieira enfrenta Wellington Turman no UFC 270

Com duas lutas realizadas este ano, Rodolfo Vieira vai iniciar o ano de 2022 com um importante compromisso. Pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, o brasileiro irá enfrentar o compatriota Wellington Turman no card do UFC 270, marcado para acontecer no dia 22 de janeiro, ainda sem local definido

Dana White comenta decisão de Jon Jones em largar o álcool após prisão: ‘Você tá atrasado’

Ao ser preso na última semana, em Las Vegas (EUA), e pouco tempo depois ser liberado após pagamento de fiança.Dana White ainda foi além e afirmou sempre prever problemas quando Jon Jones está em Las Vegas, no entanto, o dirigente confidenciou que, dessa vez, esperava um comportamento melhor do lutador, pelo fato do atleta estar acompanhado da sua noiva e de suas três filhos, e por ter sido homenageado pelo UFC, entrando no Hall da Fama da organização.

“Isso é o que Jon Jones faz quando vem para Las Vegas. Este é um lugar difícil para ele. Ele ficou aqui menos de 12 horas e, você sabe, ele estava na prisão. Cada vez que o trazemos aqui, tentamos mantê-lo pelo menor tempo possível, trazê-lo e tirá-lo. Dessa vez, ele estava com sua família, então pensamos (que não precisava ter preocupações), mas pensamos errado”, disse Dana.

Whindersson revela bolsa para combate de Boxe contra Popó

Os desafios entre youtubers e grandes nomes das modalidades de combate estão ganhando cada vez mais projeção no Boxe. No Brasil, o humorista Whindersson Nunes vai encarar Acelino Popó Freitas, que é tetracampeão mundial na modalidade. O duelo está agendado para este segundo semestre de 2021.Em entrevista ao Podcast 18k, Whindersson comentou os valores aproximado da bolsa para a luta: “Vale cerca R$ 12 milhões. Se der tudo certo, porque o americano tem o estilo dele. Se o evento não rola, não tem pagamento. É assim que funciona. Se rolar, está na conta”, disse.