Salvaterra recebe seminário de boxe para o MMA com o treinador Beto Brandão

A cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó, ira receber no período de 18 a 20 de janeiro de 2024 o Seminário de boxe voltado para a prática do mma com o treinador Beto Brandão, atual treinador dos atletas do UFC Amanda Lemos e Brendson Ribeiro. O local da realização do seminário será na academia CT Samurais Team. O evento será às 12h no módulo avançado e às 20h modulo para iniciantes. Informações (91) 99821-1266

Deiveson aceita desafio e enfrenta ex-campeão no UFC 300

Dois ex-campeões do UFC vão se enfrentar em uma luta que promete ser eletrizante. Deiveson Figueiredo, ex-dono do cinturão dos moscas (até 56,7kg.), aceitou o desafio de Cody Garbrandt, ex-rei dos galos, para um duelo na categoria até 61,2 kg. O confronto está previsto para acontecer no UFC 300, evento que comemora os 30 anos da organização, no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA)

Naizi Malvada assina com o LFA

Natural de Castanhal, no Pará, a peso-palha Naizi “Malvada” Cantanhede é mais uma promessa do MMA brasileiro que deixa o país para lutar – e brilhar – internacionalmente. A atleta assinou um contrato com o LFA, evento reconhecido mundialmente e também porta de entrada para o UFC. A sua estreia será no dia 27 de janeiro, quando vai enfrentar Lany Silva pelo card do LFA 175 em Cajamar, São Paulo.

Cigano vai disputar cinturão peso-pesado no MMA sem luvas contra ex-lutador do UFC

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Junior Cigano receberá a chance de disputar o cinturão peso-pesado do Gamebred Bareknuckle MMA, evento de MMA sem luvas que é liderado pelo também ex-lutador do Ultimate Jorge Masvidal. O adversário do brasileiro pelo título será o também ex-UFC Alan Belcher, em combate que vai acontecer no dia 2 de março, em Orlando, na Flórida (EUA)

Dana White confirma primeira disputa de cinturão do UFC 300

O histórico card do UFC 300, previsto para o dia 13 de abril, acaba de ganhar a sua primeira luta por cinturão. Na noite da última quarta (10), o presidente do Ultimate Dana White postou um vídeo em suas redes sociais anunciando o duelo entre a campeã peso palha (até 52,2kg) Zhang Wheili e a sua compatriota Yan Xiaonan. O embate ficará marcado como a primeira disputa de título entre lutadores nascidos na China.