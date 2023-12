Salvaterra recebe a primeira edição do Ultimate Marajó Fight, em dezembro

A cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó, irá receber no próximo dia 8 de dezembro a primeira edição do evento de MMA Ultimate Marajó Fight (UMF), a partir das 20h, na casa de Shows Eclipse. O evento conta com o apoio e organização Iran Trindade e o apoio do Prefeito da cidade, Carlos Gomes .Serão 9 lutas de mma profissionais, com destaque para as lutas entre Thogo Capoeira Vs Carlos Eduardo "Cachorro Louco", Elicarlos "Cobra" Vs Tubarão e, na luta principal, Thiago Nascimento "Salvaterra" encara Jonielton Pinheiro "Jhonny Gladiador".

Ultimate Marajó Fight

Raír "Marajó" Vs Léo "Galo de Briga" Gustavo Avelar Vs Elielton "Bad Boy" Nil Cobra Vs Elielton "Frankenstein" Victor Marajó Vs Alan do Bronnxs Elicarlos "Cobra" Vs Silvio "Da Cohab" Rodrigo "37" Vs Padeirinho Felipe Alves Vs Natanael Chuck Tongo Leão Vs Carlos Eduardo "Cachorro Louco" Thiago "Salvaterra" Vs Jhonielton Pinheiro "Jhonny Gladiador"

LFM realiza a sua terceira edição neste sabado em Castanhal

O LFM (Leno Maia Fight) irá realizar na próxima sexta-feira (01) na cidade de Castanhal( Pa) a sua terceira edição a partir das 20:00 no ginásio Poliesportivo Lauro Alves Cardoso com lutas de Boxe, Muay Thai e MMA com destaque para a luta principal do evento que será entre Vitor Maia Vs Natanael Almeida.

Melk Costa revela alvos no top-15 do peso-pena: “Quebro no murro”

Confiante de que vai vencer pela segunda vez no UFC, Melquizael Costa busca de subir de patamar na divisão, lista quais profissionais estão em seu radar. De acordo com ‘Melk’, o top-15 do peso é composto por lutadores de bom nível, mas, ao se comparar com eles, garante que não deve em nada. De todo modo, o brasileiro aponta um nome que destoa dos demais em termos de qualidade: Lerone Murphy. É bem verdade que o atleta avisa que não tem pressa para integrar a elite da categoria, mas promete ‘punir’ o britânico, número 14 dela, em um hipotético duelo.

“Eu sou muito fã do UFC, conheço todos os atletas da minha categoria, fico estudando, vivo realmente isso. Existem muitos caras duros. Giga Chikadze luta para caramba, Alex Caceres tem um estilo divertido. Acho legal essa galera com o estilo solto assim. Um cara que acho bem interessante é o Billy Quarantillo, Edson Barboza também, Sodiq Yusuff, que lutou contra ele. Agora, um cara que tenho vontade de sair na mão e não vi muita coisa é o Lerone Murphy. Quebro ele no murro. Na verdade, eu bateria em todos os top-10, mas, por enquanto, deixa eu ficar na minha, tenho que fazer meu pé de meia, dar porrada nos caras”, declarou o lutador.

Deiveson Figueiredo analisa duelo contra Rob Font

Deiveson Figueiredo está próximo de estrear no peso galo (até 61,2kg.). Ciente da grande missão que terá pela frente, o paraense previu possível cenário de violência em duelo contra Rob Font, no UFC Austin. Presentes no card principal, os atletas se enfrentam em 2 de dezembro. Atualmente, ‘Deus da Guerra’ é apontado como azarão para o combate.“Ele é um trocador nato. Ele é um grande atleta da luta em pé, alguém que adora uma briga, ama um trocação. Sou um dos melhores strikers que existe. Eu era um dos melhores strikers e strikers natural em uma divisão de peso inferior. Acho que vai ser uma luta insana, uma grande luta, e um candidato, talvez, a um bônus no sábado”, disse Deiveson em entrevista no ‘media day’.

Ao analisar o duelo, o Deiveson não escondeu o jogo e destacou intenções de atacar a linha de cintura do rival.“Eu o vi tomar golpes ao longo de suas lutas. Sei que ele é ótimo nisso (resistência). Mas não vejo as pessoas explorando o corpo dele o máximo possível. Acho que isso não foi abordado até hoje. Vamos chegar às nossas próprias conclusões no sábado, então, com isso”, concluiu.

Conor McGregor comemora nascimento de seu quarto filho

O dia 30 de novembro de 2023 vai ficar para sempre marcado na memória de Conor McGregor. E não por uma vitória ou conquista de título, e sim por um motivo ainda mais nobre e pessoal. Na data em questão, o lutador irlandês viu seu quarto filho nascer saudável. Papai de quarta viagem, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC comemorou a vinda de sua mais nova cria ao mundo