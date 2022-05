Romero Reis encara Oskar Merchan em evento de MMA na Colômbia

O atleta paraense da cidade de Santa Luzia do Pará e da equipe Home Fight Top Team, Romero Reis "Romano", que tem no seu cartel mais de 10 lutas de profissional no MMA, fará a sua estreia no internacional na Colômbia no próximo sábado (14), no Campeonato internacional de MMA. Romero terá pela frente o atleta colombiano Oskar Merchán e a luta será na categoria peso-galo (até 61 Kg).

Larissa Pacheco nocauteia Zamzagui Fayzallanova na terceira rodada do PFL 2022

Larissa Pacheco entrou em ação na categoria peso-leve feminino na terceira edição da temporada 2022 do PFL. A paraense teve um grande desempenho e derrotou Zamzagui Fayzallanova por nocaute ainda no primeiro round, contabilizando seis pontos na classificação do torneio em sua divisão de peso. Agora Larissa possui 16 vitórias e somente quatro derrotas em seu cartel no MMA profissional.

Adiada a luta entre Henrique Frankstein e Leonardo Black é adiada

O aguardado confronto entre o ex-lutador do UFC, Henrique "Frankstein", contra Leonardo Vasconcelos "Black", atletas que estão dos top 10 no Brasil na categoria até 93 Kg, foi adiado para o próximo dia 21 de maio. A luta vai ser disputada pelo EF Fight Champions, em Benevides .

UFC anuncia "barca" e corta 16 lutadores

O UFC dispensa lutadores que não desempenharam bem ou em fim de contrato para abrir espaço para novos atletas. Foi confirmada a saída de 16 lutadores. O pupilo de Lyoto Machida, Bruno Souza "The Tiger", infelizmente não repetiu no UFC as boas atuações que lhe valeram o cinturão peso-pena do LFA. O "Tigre" acabou dispensado após duas derrotas consecutivas no UFC. Os outros lutadores dispensados foram: Dean Barry, Kevin Croom, Cameron Else, Micheal Gilmore, Mike Grundy, Austin Hubbard, Brandon Jenkins, Rong Zhu, Devonte Smith, Jesse Strader, Mark Striegl, Rodrigo "Kazula" Vargas,Luigi Vendramini e Fares Ziam.

Ryan Bader vence Cheick Kongo e mantém cinturão do Bellator

O Bellator 280 teve a consolidação de Ryan Bader como campeão peso-pesado. Fazendo a luta principal da edição 280 Bader teve pela frente o veterano francês Cheick Kongo e, em duelo bem amarrado e monótono, superou o francês na decisão unânime dos jurados, mantendo o cinturão da divisão até 120kg.

Yoel Romero nocauteia no Bellator 280

Ex-lutador do UFC, Yoel Romero, foi o grande destaque do Bellator 280. Fazendo a luta co-principal da edição, o cubano teve bom desempenho e derrotou o americano Alex Polizzi por nocaute no último segundo de combate. Com o resultado, o “Soldado de Deus” conquistou sua primeira vitória pelo Bellator e deu fim a uma sequência de quatro derrotas consecutivas em seu cartel.

Charles do Bronx dá show e finaliza Gaethje no UFC 274

Fazendo a luta principal do UFC 274, Charles do Bronx levou o torcedor brasileiro ao delírio ao derrotar Justin Gaethje por finalização ainda no primeiro round. Com o resultado, mesmo vencendo, o brasileiro fica sem o cinturão peso-leve do UFC pelo fato de não ter batido o peso na pesagem oficial. No entanto, por ter vencido a luta, o brasileiro agora é o desafiante número 1 ao título dos leves e disputará o cinturão – agora vago – contra um adversário que o UFC ainda vai definir. Todavia, Do Bronx já se antecipou e deixou claro que pretende enfrentar Conor McGregor nessa disputa de título.

Daniel Cormier é anunciado como novo membro do Hall da Fama do UFC

Ex-campeão duplo do UFC (peso-meio-pesado e peso-pesado), além de ser considerado um dos grandes lutadores da história da organização, Daniel Cormier terá seus serviços ao longo dos anos reconhecido e será introduzido ao Hall da Fama do UFC no próximo mês de junho. O anúncio foi feito pelo UFC durante a realização do UFC 274