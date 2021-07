Robert Corrêa conquista o cinturão peso galo do Home Fight Championship em Castanhal

Home Fight Championship realizou a sua segunda edição no último sábado (24) na cidade de Castanhal com 10 lutas de MMA profissional e com destaque para a luta principal do evento que foi entre Robert Corrêa contra Jonas Santos "Diabo Loiro", confronto Belém x Castanhal onde Robert Corrêa venceu Jonas Santos por nocaute técnico no começo do 2 round e assim conquistando o cinturão da categoria peso galo (Até 61 Kg) do evento.

A cidade de Castanhal recebeu no último sábado (24) a segunda edição do HFC (Home Fight Championship) que aconteceu no ginásio poliesportivo Felipe Matheus Lima de Almeida com organização de Romero Reis no total o evento teve dez (10) lutas de mma profissionais.

Confira os resultados

01- Madson "Coringa" venceu Rafinha "O Mestre" por finalização (Guilhotina) 03:00 do 3 round

02-Denilson "Furação" venceu Paulo "Frankstein" por desistência no 3 round

03-Renan Pipoca venceu Francisco Cisco por finalização (Armlock) 03:21 do 1 round

04- Mônica venceu Andresa Lima na decisão unânime dos juízes

05-Rodrigo Frezza venceu Paulo Morão por desistência no 1 round

06-Juliana Rodrigues venceu Aline Marreta por finalização (Armlock) 02:21 do 2 round

07-Jhony "Gladiador" venceu Richard Coelho por nocaute técnico 01:00 do 1 round

08-Maikon Kevin venceu Willian Pedra por nocaute 3:00 do 1 round

09-Eduardo Twister venceu Cowboy do Norte por nocaute 4:52 do 1 round

10- Robert Corrêa venceu Jonas Santos "Diabo Loiro" por nocaute técnico 0:22 do 2 round

Bruno Souza luta pelo cinturão dos penas da LFA

O paraense Bruno Souza irá disputar o cinturão do peso-pena do Legacy Fighting Alliance (LFA), no dia 27 de agosto, contra o havaiano Canaan Kawaihae. O duelo foi confirmado pela organização nesta segunda-feira e será realizado em St. Louis, nos EUA.

– A gente sabia que o acerto para o cinturão estava próximo. A última luta já era para ser, mas meu adversário optou por não lutar pelo cinturão e eu aceitei lutar mesmo assim. Sabia que era o próximo na linha pelo cinturão e a gente estava esperando um adversário mais claro – conta "The Tiger".

Patrício ‘Pitbull’ e a sua luta contra AJ McKee na final do GP do Bellator

Restando uma semana para a aguardada final do Grand Prix peso-pena (66 kg) do Bellator, o campeão Patrício ‘Pitbull’ esbanja confiança para a disputa contra a jovem promessa AJ McKee.Atual campeão peso-pena e peso-leve (70 kg) do Bellator, Patrício ‘Pitbull’ visa manter sua hegemonia na divisão até 66 kg e, de quebra, levar para casa um milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,1 milhões), pela conquista do GP da categoria. Para chegar na grande final, o potiguar superou Juan Archuleta, Pedro Carvalho e Emmanuel Sanchez, respectivamente.

Insatisfeito com o UFC, Stipe Miocic indica possibilidade de acertar com o ONE Championship

Stipe Miocic não está nada feliz com o tratamento que vem recebendo no UFC. O ex-campeão dos pesados (até 120,2 kg), que queria o direito à revanche imediata após perder o cinturão para Francis Ngannou, indicou que pode estar de saída do UFC rumo ao ONE Championship.

Dillashaw vence Sandhagen no UFC Vegas 32

Em um combate equilibrado do início ao fim, TJ Dillashaw derrotou Cory Sandhagen por decisão dividida após cinco rounds na luta principal do UFC Vegas 32 O ex-campeão dos galos não lutava desde janeiro de 2019 por conta de uma suspensão por doping da USADA (Agência de Antidoping do EUA).