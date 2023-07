Redenção Fight realiza sua terceira edição, dia 28 de agosto

Vem ai a terceira edição do Redenção Fight, no dia 28 de agosto, na cidade de Redenção (PA), com um grande card montado para o evento, que terá 14 grandes combates. O card principal vai ser liderado por dois grandes influenciadores e empresários do ramo alimentício do Sul do estado do Pará, Luiz Felipe (Açaiterias Kaingo) e Geraldinho (Hamburguerias Oficina Burger). Card preliminar terá lutas de Jiu Jitsu, Boxe No Gi e MMA amador. Entre os atletas do mma profissional, terá a participação de atletas bastante experientes nacionalmente e internacionalmente, um dos eventos mais comentados do município. A organização é do estúdio Jenilto Matos.

Confira os resultados do Açai Fight Combat 10 aconteceu neste sábado em Jacundá

O evento AFC (Açaí Fight Combat) realizou, no último sábado (22), na cidade de Jacundá (PA), a sua décima edição no Ginásio municipal Jacundazinho, que foi totalmente reformado e apto a receber diversas competições esportivas. O evento contou com 5 grandes lutas de mma profissionais, com destaque para a principal do evento, que foi o confronto entre os atletas Paulo Terremoto, representando Cannaã dos Carajás (PA), que venceu Wellington Lobo, representando Cruzeiro do Sul (PA), por finalização no 1º round.

Açai Fight Combat 10

Gustavo Ligeirinho venceu Natan Bombadin por finalização 01:35 do 1 round Pedro Soneca venceu William Furacão por nocaute técnico 02:15 do 2 round Cleison Demolidor venceu Lucas Terremoto por finalização 02:35 do 1 round Paulo Terremoto venceu Wellignton Lobo por finalização 03:45 do 1 round

Mag Fight realizou sua segunda edição na cidade de Magalhães Barata

A cidade de Magalhães Barata recebeu, no último sábado (22), a segunda edição do Mag Fight, que aconteceu no ginásio municipal da cidade com 7 grandes lutas de mma e com destaque para a participação das Aida Zumbi e da lutadora do Invicta FC Mel Pitbull. Na luta principal tivemos o confronto entre Ilhago Silva Vs Silas Cobra. Confira os resultados:

MAG Fight 02

Jobson Lima"Negrão" venceu William Markenze na decisão dividida dos juizes Mel Pitbull venceu Elaine Gomes por finalização 01:00 do 01 round Robson Curumim venceu Henrique"Mata Onça" por nocaute técnico 03:00 do 01 round Ana Nunes venceu Alexia Sousa dos Santos por nocaute 02:12 do 03 round Iago Silva venceu Christian tourinho por nocaute 04:00 do 01 round Reginaldo Tubarão venceu Cyborg por nocaute 03:30 do 02 round Iasmin "Mão de Pedra" venceu Brenda Oliveira 02:30 do 02 round

Lutador ‘simula’ toque de luvas e aplica nocaute em 1s, mais rápido do MMA

Realizado na última sexta-feira (21), em Hallandale Beach, na Flórida (EUA), o Titan FC 83 contou com o nocaute mais rápido da história do MMA: apenas 1 segundo.O feito aconteceu no duelo entre Luis Hernandez e Brian Topp, que mal começou e terminou após Hernandez acertar um forte chute alto na cabeça do adversário, que já caiu apagado.

Lutador de MMA se lesiona ao pular durante entrada no cage e perde combate

Uma cena pra lá de inusitada e digamos bizarra marcou o evento FFC 64, em Lima, no Peru. Em um momento talvez inédito na história do MMA, o lutador Miguel Grijalva, de 22 anos, se lesionou ao entrar no cage, ficando impossibilitado de lutar e perdendo antes mesmo da ação.

Tom Aspinall atropela Marcin Tybura e aplica nocaute relâmpago no UFC Londres

Divisão dos pesos pesados (até 120,2kg), Tom Aspinall está de volta. Na luta principal do UFC Londres, realizado neste sábado (22), o prospecto inglês pareceu não sentir a lesão no joelho que o afastou do octógono por um ano, não tomou conhecimento do experiente Marcin Tybura e nocauteou o seu rival de forma categórica ainda no primeiro round.