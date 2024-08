Raimundo Marajó e Diego Marreiros em ação no Jungle Fight 129

A próxima edição do Jungle Fight já tem data, local e luta principal definidos. O Jungle 129 acontecerá no dia 24 de agosto, no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. Destaque para a participação dos atletas paraenses Raimundo Marajó e Diego Marreiros, que vão representar a cidade de Breves (PA). Raimundo Marajó fará uma das lutas principais do evento, enfrentando o baiano André Miranda "Monstro" pelo cinturão da categoria peso-pesado (120 kg). O lutador de Breves está invicto na carreira, com quatro lutas e quatro vitórias. Diego Marreiros, por sua vez, lutará contra Rafael Nunes na categoria peso-galo (61 kg). Diego possui um cartel de 11 lutas, com sete vitórias e quatro derrotas.

Dana White anuncia Khalil Rountree como desafiante de Poatan no UFC 307

Nem Ankalaev, nem Blachowicz. Nem Jon Jones, nem Aspinall. Khalil Rountree será o próximo oponente de Alex Poatan em luta pelo cinturão dos meio-pesados no UFC 307. O evento, anunciado nesta sexta-feira por Dana White nas redes sociais, será realizado no dia 5 de outubro em Salt Lake City, nos EUA.

Du Plessis finaliza Adesanya e mantém o cinturão

O cinturão peso-médio do Ultimate continua em posse de Dricus Du Plessis. Na luta principal do UFC 305, neste sábado (17), na Austrália, o sul-africano enfrentou dificuldades no duelo contra Israel Adesanya, mas conseguiu uma grande reviravolta no quarto round, finalizando o nigeriano e mantendo o título dos 84 kg.

Gordon Ryan domina Yuri Simões e vence as duas superlutas na edição de 2024

Favorito para mais uma vitória na segunda superluta do ADCC 2024, Gordon Ryan teve uma performance dominante na noite deste domingo (18) contra Yuri Simões, em Las Vegas (EUA). Diferente da batalha mais acirrada contra Felipe Preguiça na noite de sábado (17), o americano neutralizou o jogo do brasileiro – campeão absoluto em 2022 – e teve amplo controle durante os 20 minutos de disputa, vencendo por 21 a 0 nos pontos.

Sorteio do BJJ Clubes: veja os confrontos definidos para seu clube no Campeonato Brasileiro

O Brasil, conhecido como o “país do Futebol”, está prestes a presenciar uma nova fusão entre duas grandes paixões nacionais: o Futebol e o Jiu-Jitsu. Nesta segunda-feira (19), foi realizado o sorteio dos primeiros confrontos do Brasileirão da arte suave, na sede da Upper Arena, no Rio de Janeiro. O evento, planejado por Dedé há mais de uma década, será realizado em quatro etapas ao longo de 2024, todas na Upper Arena-RJ. Com o apoio do UFC Brasil, o BJJ Clubes tem como objetivo criar um campeonato que mescla a emoção do Futebol com a técnica do Jiu-Jitsu. Cada equipe participante será composta por sete atletas, todos faixas-preta: cinco homens nas categorias de 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg e +90 kg, além de duas mulheres nas categorias de 65 kg e +65 kg.