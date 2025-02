Patrício Pitbull assina com o UFC

O atleta da Pitbull Brothers, Patrício Pitbull, assinou contrato com o UFC. Sempre apontado como um dos maiores nomes da história do MMA fora do UFC, ele fará sua estreia contra Yair Rodriguez no evento nº 314, em Miami, no dia 12 de abril.

Com a liberação de seu contrato com o Bellator, Pitbull ficou livre no mercado e iniciou negociações com o UFC. As conversas duraram algumas semanas e avançaram nos últimos dias. Aos 37 anos, o lutador comemorou o acerto por meio das redes sociais.

"É hora de conquistar uma nova coroa. Peso-pena do UFC, seu futuro rei chegou", escreveu Patrício Pitbull em sua conta no X (antigo Twitter).

Em 21 anos de carreira no MMA, Patrício Pitbull ostenta um cartel de 36 vitórias e apenas sete derrotas. Sua última aparição no cage aconteceu em março de 2024, quando defendeu o cinturão dos penas do Bellator ao vencer Jeremy Kennedy por nocaute técnico.

Dana White explica decisão de Ilia Topuria de deixar o cinturão peso-pena do UFC

"Topuria sentiu que fez tudo o que podia naquela divisão, acredita que consolidou seu legado e que seu corpo já não aguenta mais o peso. Então, ele vai subir para 70,3 kg e deixará o cinturão dos penas vago. Assim que o primeiro soco for dado em Volkanovski x Lopes, o título estará oficialmente vago. Anunciaremos a próxima luta de Topuria assim que tudo estiver definido", declarou Dana White.

O invicto Topuria deixará o título dos penas após um ano marcante em 2024, quando conquistou o cinturão ao nocautear Volkanovski no UFC 298 e, posteriormente, registrou sua primeira defesa ao nocautear Max Holloway no UFC 308.

Diego Lopes disputa cinturão dos penas no UFC 314

Em um anúncio surpreendente na madrugada desta quinta-feira (20), Dana White revelou os detalhes do card principal do UFC 314, marcado para 12 de abril, em Miami. A luta principal da noite será entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes, que disputarão o cinturão vago dos pesos-penas (até 65,7 kg).

O que Cristiano Ronaldo estava fazendo no evento do UFC?

Não foi apenas uma visita. Nem uma aparição casual. Quando Cristiano Ronaldo marcou presença no evento do UFC na Arábia Saudita, ele estava, consciente ou não, reconhecendo algo que já é evidente nos bastidores do esporte: o MMA não é mais um nicho, mas um dos fenômenos esportivos de maior crescimento e influência global na atualidade.

O evento na Arábia Saudita foi mais um reflexo da expansão do UFC, que segue conquistando novos mercados e se consolidando entre as maiores ligas esportivas do mundo. Para 2025, a expectativa é de que, além de mais atletas e artistas, espectadores de todos os perfis se tornem fãs do esporte, ampliando ainda mais a base global da organização.

Além de Cristiano Ronaldo, outras estrelas do futebol já foram vistas acompanhando o UFC ou se declararam fãs da modalidade, como Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Neymar e Sergio Ramos.