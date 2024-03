Patrício Pitbull aceita luta de última hora e defende cinturão contra Jeremy Kennedy no Bellator 302

Primeiro evento do calendário 2024 da organização, o Bellator 302 ganhou um reforço de peso restando menos de um mês para sua realização. Campeão peso pena (até 65,7 kg) e maior lutador da história da empresa, Patrício Pitbull defenderá o título contra Jeremy Kennedy no evento que acontece no dia 22 de março, em Belfast, na Irlanda do Norte.

A confirmação da defesa de cinturão de Patrício ocorre cinco dias após a realização do PFL x Bellator, do qual o potiguar teve a participação cancelada na véspera após seu adversário Gabriel Braga precisar deixar o card por razões não divulgadas. Antes de Gabriel, Pitbull tinha desafio marcado contra o campeão da PFL Jesus Pinedo, que também precisou desmarcar por conta de uma lesão.

Maior nome da história do Bellator, Patrício Pitbull vive seu terceiro reinado no peso pena e soma oito defesas de cinturão na categoria. O brasileiro, no entanto, encara a primeira sequência de derrotas da carreira, com reveses consecutivos contra Sergio Pettis e Chihiro Suzuki, ambas fora de sua divisão de peso.

Vitor Belfort 'esquece' rivalidade com Wanderlei Silva

‘Fenômeno’ do MMA, Vitor Belfort esqueceu a rivalidade com Wanderlei Silva por uma boa causa. Em entrevista ao ‘Portal do Vale Tudo’, a lenda do esporte ignorou as provocações do passado e exaltou a homenagem recebida pelo compatriota, que foi inserido no Hall da Fama do UFC, na ‘Ala dos Pioneiros’. O carioca tratou do assunto de forma respeitosa e deu méritos ao antigo desafeto.

“Fiquei muito feliz pelo Wanderlei ser indicado ao Hall da Fama. Ele merece, é trabalhador, fez muito pelo MMA. A gente está em momentos diferentes. Pai de família. Não estou aqui para ficar falando mal, xingando. Nunca fui de fazer isso. (…) Óbvio que a gente faz brincadeira, pode fazer promoção de uma luta. (…) Achei fantástico. Fiquei emocionado. Só imagino tudo que ele já passou, a família dele. Eu sei o que é um sacrifício na família de um lutador de MMA. Eu tenho respeito danado pela pessoa que faz o que eu faço. A rivalidade é dentro (do esporte), não é fora. O dia que ele precisar, eu vou estar lá. Se não fosse eu, o Wanderlei, eu e o Anderson Silva, não teria o MMA. São as rivalidades que fizeram ser o esporte que é”, declarou Belfort.

Ngannou vira personagem de videogame

O repórter Ariel Helwani divulgou o primeiro vídeo promocional para a superluta de boxe entre Francis Ngannou e Anthony Joshua. Com qualidade cinematográfica, a produção transforma os protagonistas do desafio na ‘nobre arte’ em personagens de videogame. O embate acontece em 8 de março.

Open Extreme Manaus: noite épica de lutas na selva amazônica

No coração da Amazônia, o Open Extreme Manaus promete uma noite de pura adrenalina e emoção. Marcado para o dia 30 de março, a partir das 17h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, este evento promete agitar todo grande publico amazonense.

Com 14 lutas confirmadas, o card do Open Extreme Manaus apresenta uma mistura de MMA, boxe e kickboxing, com categorias femininas e masculinas. Desde a sua primeira edição em 2015, o evento se consolidou como um dos pontos altos do calendário esportivo da capital amazonense, destacando-se pela descoberta e valorização de novos talentos.

Mr. Cage 48 consagra Jorge Clay em sua despedida do MMA

Um dos principais eventos de MMA do país, o Mr. Cage chegou à sua 48ª edição no último sábado, dia 24 de fevereiro, quando o Anfiteatro da Ponta Negra, em Manaus-AM, recebeu um verdadeiro show de artes marciais mistas e grande público.

No combate principal, Jorge Clay, uma lenda da luta manauara, realizou sua despedida do MMA com vitória por finalização contra Wildens Garrote. De quebra, Clay ainda faturou o primeiro cinturão “Hall of Fame” do evento.

Completando as disputas de título do Mr. Cage 48, André Bebessauro superou Gerônimo Mondragon para se tornar campeão peso-pesado, enquanto Rodrigo Muralha nocauteou Robson Lima para pegar a coroa interina dos penas.