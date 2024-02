Paraense Miguel Strike faz sua estreia no MMA internacional

O atleta paraense Miguel Martins "Strike", integrante da equipe Roxo Strike Team, de Belém, irá fazer a sua estreia internacional no mma no dia 2 de março, no evento GMC (German MMA Championship), na sua edição de nº 37, que irá acontecer na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. Com cartel de 11 vitórias no mma profissional, Miguel terá como adversário o atleta russo Sufiev Karomatullo.

Kevin Lee desiste de aposentadoria e anuncia retorno ao MMA

Cerca de seis meses após anunciar sua aposentadoria, o norte-americano repensou e decidiu retornar ao MMA.O anúncio foi feito pelo próprio Kevin Lee através de publicação na rede social ‘X’ (antigo Twitter). O ‘Motown Phenom’ garantiu que está se preparando para voltar a competir, embora ainda não saiba quando, onde, ou contra quem será o seu retorno. “Estou voltando da aposentadoria. Vou lutar MMA novamente. Não sei quando, onde ou com quem ainda, mas estou cortando peso e entrando em forma agora”, escreveu Lee.

Whindersson revela que ganhou mais dinheiro com boxe do que no humor

O ano de 2023 foi marcado por uma mudança radical na vida e na carreira de Whindersson Nunes. O famoso youtuber e comediante se aventurou no mundo do Boxe e participou de três torneios internacionais, enfrentando outros influenciadores digitais que também se dedicam ao esporte. O resultado foi surpreendente: ele revelou que foi o ano em que mais ganhou dinheiro em toda a sua trajetória profissional.

Em uma entrevista ao ex-nadador Joel Jota, Whindersson contou que o Boxe se tornou uma nova paixão e também uma fonte de renda muito lucrativa. Ele disse que foi um ano “diferente e atípico”, em que deixou de lado os shows de humor para se dedicar aos treinos e às lutas.

Larissa Pacheco questiona desempenho de Kayla Harrison no peso-galo

A contratação de Kayla Harrison pelo UFC e a sua estreia surpreendente na divisão peso galo (até 61,2kg) segue repercutindo no mundo do MMA. A atual bicampeã da PFL Larissa Pacheco disse que não ter dúvidas que a norte-americana irá cumprir sua obrigação com a balança, mas, colocou em xeque o desempenho da sua ex-rival no octógono mais famoso do mundo.

“Eu acho que ela pode bater (61 kg). Até pelo esporte que ela se sagrou bicampeã, tem que ter um comprometimento, e eu sei, até pelo que ouvi de outras pessoas próximas a ela, que ela é bem maluca com relação à responsabilidade. Ela pode até bater (o peso), mas performar eu acho difícil. Dá para ver que ela tem um percentual de gordura que não é tão alto, tem muita massa muscular, ela vai ter que queimar muita massa. Na cabeça dela, ela vai estar performando como (se estivesse na categoria) 70 kg, 66 kg. Mas 61 kg é muito complicado. Por experiência própria, eu me ferrei muito. Mas a questão da Kayla, acho muito difícil ela performar 100% como ela já performou. Ela pode fazer um round bem, mas os outros já não sei. E a Holly já está acostumada nessa categoria, está de boa ali. Vou acompanhar essa lut a, até porque quero ver o que ela está fazendo, porque dependendo também vou querer fazer”, disse Larissa.

Aposentado do UFC, Cerrone vai tentar dominar touro de Dana White em rodeio nos EUA

O ex-lutador e membro do Hall da Fama do UFC, Donald Cerrone, fará jus ao seu apelido de “Cowboy” para encarar um novo desafio em sua vida. Aposentado do MMA desde 2022, após 16 anos como atleta profissional, o americano parece que cansou da vida “pacata” e vai tentar dominar o touro do seu ex-patrão Dana White, “Twisted Steel“, no Campeonato Mundial da PBR (Liga Profissional de Montadores de Touros), no dia 18 de maio, nos Estados Unidos.