Paraense Brendson Ribeiro fará sua estreia no UFC contra Mingyang Zhang

O atleta paraense da equipe Evolução Thai, Brendson Ribeiro, parceiro de treinos de Bruno Blindado, Brunno Hulk e Gabriel Mosquitinho, fará a sua estreia no UFC na edição de número nº 298, que irá acontecer no dia 17 de fevereiro. Seu adversário será o chinês Mingyang Zhang e a luta será na categoria meio-pesado (até 93 Kg). Embalado por três vitórias consecutivas, sendo todas por nocaute no primeiro assalto, Brendson Ribeiro foi contratado após apresentação de gala na edição deste ano do Contender Series.

Cyborg surpreende e pede revanche com Amanda Nunes

Cris Cyborg, atual campeã do Bellator, surpreendeu os fãs de MMA ao pedir uma revanche contra Amanda Nunes, ex-campeã do Ultimate, no histórico evento UFC 300, que acontecerá em abril, em Las Vegas (EUA). A curitibana, que foi derrotada pela “Leoa” em 2018, usou as redes sociais para fazer o desafio à compatriota, que se aposentou no ano passado “Dana, eu adoraria acrescentar Cyborg vs Nunes 2 ao card do UFC 300 também”, escreveu a lutadora em sua conta no X (antigo Twitter), marcando o mandatário do UFC.

Larissa Pacheco admite frustração com a PFL

O recente anúncio da contratação de Kayla Harrison pelo UFC abriu de vez o caminho para que Larissa Pacheco enfrente Cris Cyborg em duelo entre campeãs da PFL e do Bellator, respectivamente. Na opinião de Larissa, no entanto, este deveria ter sido o plano desde o início.

Em entrevista concedida ao ‘MMA Junkie’, Larissa Pacheco admitiu frustração com a PFL por tentar negociar um duelo entre Harrison e Cyborg sendo ela a campeã da organização. A brasileira lamentou também ficar de fora do evento ‘PFL vs. Bellator’ marcado para o dia 24 de fevereiro, na Arábia Saudita. “Com certeza fiquei frustrada. Perdi os feriados. Tempo é dinheiro. Continuei trabalhando. Já havia trabalhado o ano inteiro para mostrar do que sou capaz, mostrar meu trabalho e fiz tudo que me pediram. Não acho que a comunicação foi boa, mas sigo trabalhando. Estou aqui, focada e temos que seguir em frente. (…) Já era para acontecer (a luta contra Cyborg). Venci o torneio duas vezes. Sou a campeã. O combinado era ser campeões contra campeões. Acho que isso tudo só fez com que as coisas acontecessem do jeito que deveriam acontecer, porque eu sou campeã e o certo é campeões enfrentarem campeões”, desabafou a paraense.

Mike Tyson negocia retorno aos ringues para duelo contra lenda do MMA

Uma das maiores lendas do boxe e dos esportes de combate em geral pode estar próximo de retornar ao ringue. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo criador de conteúdo ‘MMA Pack’, Mike Tyson está negociando um duelo contra a lenda do MMA Fedor Emelianenko. A luta aconteceria na Arábia Saudita ainda em 2024.

Programado para o dia 4 maio, UFC Rio começa formar card

O UFC Rio, que será a edição 301 do Ultimate, no dia 4 de maio, ainda não está oficializado, mas começa a ganhar as cores do Esquadrão Brasileiro. A “Iridium Sports Agency” informou, através das redes sociais, que o brasileiro Netto BJJ vai enfrentar o americano Drakkar Klose no evento que terá como palco a Jeunesse Arena, no Parque Olímpico. Além deste duelo no peso-leve, a sensação brasileira Caio Borralho, que está invicto no Ultimate com cinco vitórias, também teve duelo encaminhado para enfrentar o veterano Paul Craig no UFC Rio.