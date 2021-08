Pablo Benaion nocauteia no Sombra Fight Champioship 22

O SFC (Sombra Fight Championship) realizou a sua 22ª edição no ultimo sábado com mais uma vez destaque para a participação do atleta da equipe Associação dos Dragões Negros liderada pelo mestre Custódio Fampa. Pablo Benaion fez o Co Main event do evento venceu Henrique Portela por nocaute técnico ainda no primeiro round.

Matheus Feijão trava uma guerra contra Sanderson Tita

O SFC (Sombra Fight Championship) realizou a sua 22ª edição no ultimo sábado, destaque para a luta principal do evento que ficou pro conta de Matheus "Feijão" e Sanderson Santos onde travaram uma verdadeira batalha dentro do ringue da academia F2 onde aconteceu o evento.Feijão saiu vencedor na decisão divida dos juízes.

Ricardo Maracaipe confirmado no Redenção Fight

Ricardo Maracaipe esta confirmado na primeira edição do Redenção Fight que irá acontecer no próximo sábado (28) na cidade de Redenção (Pa) seu adversário será o atleta de Belém Eduardo "Cachorrão" e a luta será na categoria peso leve até (70 Kg).

Cheick Kongo finaliza Kharitonov no main event do Bellator 265

No encontro entre dois atletas veteraníssimos na luta principal do Bellator 265, Cheick Kongo finalizou Sergei Kharitonov . O duelo foi válido pelo peso-pesado. No co-main event, Logan Storley derrotou Dante Schiro por decisão dividida. Representando o Brasil, Marcelo Golm e Fábio Aguiar bateram os americanos Billy Swanson e Taylor Johnson.

Lucas Mineiro é finalizado por estreante em card com derrotas brasileiras no BRAVE CF 53

O BRAVE Combat Federation contou três representantes brasileiros no card principal da 53ª edição do evento da maior organização de MMA do Oriente Médio, o país saiu zerado, em um dos eventos mais alucinantes da história da organização.

A maior zebra foi, sem sombra de dúvidas, a derrota do ex-campeão dos leves Lucas “Mineiro” Martins, que retornava ao cage após mais de dois anos afastado e foi finalizado por Olzhas Eskaraev

Cannonier vence Gastelum no main event do UFC Vegas 34

O UFC Vegas 34 teve um importante confronto válido pela categoria peso-médio em sua luta principal. Atual número 3 do ranking da divisão, Jared Cannonier superou Kelvin Gastelum na decisão unânime dos jurados após cinco rounds de um equilibrado combate. Com o resultado, “The Killa Gorilla”, atualmente com 37 anos, ficou mais próximo de uma chance de lutar pelo cinturão dos 84kg, título que atualmente pertence ao nigeriano Israel Adesanya.

Após ser desligado do UFC, Overeem confirma estréia no GLORY

Ícone do MMA mundial e um dos responsáveis pelo crescimento do esporte nos anos 2000, Alistair Overeem terá uma estréia de gala no GLORY. Depois de ser desligado do UFC e assinar com a organização de kickboxing, o ‘gigante’ está escalado para disputar o cinturão dos pesados na empresa logo no primeiro compromisso.