Nutricionista paraense Camila Almeida conquista título em campeonato de fisiculturismo

A paraense Camila Lobato de Almeida, jovem e competente nutricionista da área esportiva e responsável pela nutrição da lutadora de MMA Ediana "Mel Pitbull" que em fevereiro lutará no Japão. Camila participou do Campeonato de Fisiculturismo Duelo de Titans no último dia 19/12 e foi campeã na categoria Wellness

Aleandro Caetano finaliza Denis “3D” no SFT 32 em São Paulo

Aleandro Caetano participou da edição 32 do SFT fazendo o co-main event do evento e representando bem o estado do Pará com uma bela vitória por finalização, no primeiro round em cima do atleta Denis "3D" e chegou à sua terceira vitória consecutiva – a segunda no SFT -, se aproximando de um title shot no peso-mosca do evento.

Jefte Costa encara Victor Buldoguinho no Jungle Fight 104

O Jungle Fight irá realizar a sua edição de nº 104 hoje em São Paulo e contará com a participação do atleta paraense Jefte Costa "Jefinho" que tem o cartel profissional de 12 vitória e três derrotas e terá pela frente o atleta Victor Buldoguinho. Aluta será na categoria peso galo até 61 Kg.

Charles Do Bronx pede para enfrentar McGregor no Rio de Janeiro

Desafiado por Conor McGregor depois de sua atuação contra Dustin Poirier no UFC 269, Charles do Bronx parece estar mesmo disposto a deixar que o irlandês ‘fure a fila’ para uma disputa de cinturão. O campeão falou com empolgação sobre a chance de encarar o ‘Notório’, famoso por render cifras milionárias aqueles com quem divide o octógono.

“Maio seria uma data maravilhosa. Conor me desafiou, perguntando uma data. Não só ele, mas o mundo todo gostaria de ver esse confronto. Vamos fazer acontecer. Estarei esperando por ele em maio”, disse Do Bronx, em entrevista ao ‘Sherdog.com’.

Vitor Belfort tem novo desafio marcado no Boxe

Vitor Belfort já tem data e adversário definidos para seu próximo desafio na modalidade. O brasileiro, ex-lutador do UFC, tem duelo marcado contra Chad Dawson no card do Triad Combat 2, evento que é promovido pela empresa “Triller Fight Club” e está previsto para acontecer em fevereiro de 2022

Rashad Evans enfrenta brasileiro Gabriel Checco em retorno ao MMA

Após anunciar que faria seu retorno ao MMA profissional na próxima edição do Eagle FC, Rashad Evans finalmente teve seu adversário definido. De acordo com informações da ESPN norte-americana, o ex-campeão meio-pesado (até 93 kg) do UFC enfrentará o brasileiro Gabriel Checco no evento promovido por Khabib Nurmagomedov no dia 28 de janeiro