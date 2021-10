MMA: 'Paraense Voador' encara ex-UFC e Bellator no Art Of Scrap 3 nos EUA

O evento americano AOS (Art Of Scrap) irá realizar a sua terceira edição neste sábado (30) e contará com o atleta paraense José Filho "Cavalo" a luta principal do evento contra o Ex atleta do UFC/Bellator Will Brooks.

José Filho atualmente treina e mora nos EUA na equipe Overcome Academy juntamente com Iliarde Santos e Michel Pereira "Paraense Voador".O atleta vem de vitória por nocaute técnico na última edição do Revelation FC que aconteceu em Belém.

Vem ai a III Copa Vieira de Wrestling

No dia 13 de novembro irá acontecer a terceira edição da Copa Vieira de Wrestling a partir das 09:00 na faculdade Unama da unidade da BR que fica localizada na BR-316, Km 3, em Ananindeua. Informações e inscrições 98369-7667

Cachoeira Fight Championship em Cachoeira do Piriá

Dia 11 de novembro com a organização de Tavares a cidade de Cachoeira do Piriá irá acontecer a primeira edição do evento de MMA CFC(Cachoeira Fight Championship) nos próximos dias irá ser divulgado o card oficial das lutas.

Kayla Harrison finaliza Taylor Guardado e conquista bicampeonato dos leves na PFL 10

Kayla Harrison voltou a brilhar no decágono do PFL Na luta principal do show, válida pela final do torneio dos leves (até 70,3kg.), a bicampeã olímpica não teve trabalho contra Taylor Guardado e voltou a comprovar seu sucesso no MMA. Dominante do início ao fim, a norte-americana precisou de dois rounds para finalizar a rival com uma chave de braço.

Com a vitória, Harrison defendeu o trono da categoria conquistado inicialmente em 2019. Além do cinturão e o sonhado cheque de US$1 milhão (cerca de R$5,5 milhões), a atleta defendeu a invencibilidade na carreira

Em combate eletrizante, Raush Manfio faz história no PFL e embolsa prêmio de US$ 1 milhão da PFL

Ele fez história! O brasileiro Raush Manfio venceu, pela primeira vez, o Grand Prix dos leves (até 70,3kg.) da PFL. Nesta quarta-feira (27), o brasileiro fez luta eletrizante contra Loik Radzhabov e levou a final na decisão dos juízes. Com isso, o gaúcho embolsou a quantia de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual).

Cara de Sapato finaliza Marthin Hamlet e é campeão de ‘final milionária’ na PFL

Antônio Cara de Sapato fez barba, cabelo e bigode na final do Grand Prix dos meio-pesados (até 93kg.) da PFL o brasileiro derrotou Marthin Hamlet com um mata-leão no primeiro round e embolsou o prêmio de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual.O resultado premia a transição do UFC à PFL de Cara de Sapato. Com vitórias sobre Tom Lawlor e Emiliano Sordi, além de uma luta ‘sem resultado’ sobre Vinny Magalhães, o brasileiro teve um caminho impecável rumo ao título. Em seu cartel, agora, são 13 resultados positivos, cinco negativos e dois ‘no contest’.

Glover garante que Blachowicz ‘não vai aguentar pressão’ e promete trazer cinturão para o Brasil

Glover Teixeira terá a oportunidade de se tornar campeão meio-pesado (até 93 kg) do UFCA, Aos 42 anos, o mineiro de Sobrália irá fazer a luta principal do UFC 267, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para enfrentar o atual detentor do cinturão Jan Blachowicz.

“O Jan (Blachowicz) é um cara muito forte, que bate duro. Tenho que ficar muito atento com a mão dele. Ele espera no contra-ataque, gosta de sair do clinch e bater. Tenho que ficar ligado o tempo todo. Tive um ano para trabalhar as entradas, como bater, como sair, para não ficar só andando para a frente como fiz com o Gustafsson, que foi uma falha minha. O chão dele não é lá essas coisas, com certeza é bom, mas não comparado ao meu. Vamos ver no dia 30, mas acho que estou muito bem para essa luta e vamos levar esse cinturão para o Brasil”, garantiu Glover