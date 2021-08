MMA: Leonardo Vasconcelos e Eliane Souza confirmados no BFS no Rio de Janeiro

O BFS (Brazilian Fighting Series) irá realizar a sua primeira edição no próximo sábado (08) no Rio de Janeiro e contara com a participação dos atletas paraenses Leonardo Vasconcelos "Black" e Eliane Souza. Leonardo lutará contra o atleta da PRVT Mailton Azevedo e Eliane tera pela frente a atleta Heloisa Azevedo.

Brendson Ribeiro finaliza no Road To Future 3 e Goiânia

O atleta paraense Brendson Ribeiro "The Gorilla" participou da terceira edição do evento Road To Future que aconteceu na cidade de Goiânia(Go) "The Gorilla" teve pela frente o atleta goiano Leon Soares "Ogro" e venceu com uma bela finalização (Guilhotina) no final do 2 round a luta foi na categoria meio pesado (Até 93 Kg)

Deiveson Figueiredo acompanha torneio de luta marajoara no interior do Pará

O paraense Deiveson Figueiredo voltou às origens no último final de semana, na Ilha do Marajó, no Pará. O ex-campeão peso-mosca do UFC aproveitou um momento de descanso nos treinos para acompanhar o Campeonato Paraense de Luta Marajoara, estilo que o consagrou no MMA.

– Tem muitos talentos na luta marajoara. Que continuem investindo no esporte que vai estar tudo perfeito, muitos talentos vão surgir. Hoje, sou o atleta que sou através da luta marajoara. Como muitos vêm, sou um cara bem forte, não me deixo tombar tão fácil. A luta marajoara é isso, ela traz essa garra para você – comenta Deiveson.

Bellator anuncia card especial para o GP meio-pesado

Os últimos eventos do Bellator marcaram o retorno do público e, para o mês de outubro, O Bellator prepara um card bem especial. O evento do dia 16, em Phoenix, no Arizona (EUA), terá as duas semifinais do GP meio-pesado, que vai pagar ao campeão o prêmio de US$ 1 milhão – pouco mais de 5 milhões de reais.

A luta principal terá o russo Vadim Nemkov, que é o atual campeão da categoria até 93kg, contra Anthony Johnson. O duelo vai valer, inclusive, o cinturão de Vadim. Na primeira rodada do GP, o lutador do leste europeu superou Phil Davis, enquanto o norte-americano, ex-UFC, derrotou o brasileiro Gugu Azevedo.Do outro lado da chave, Ryan Bader, ex-campeão dos meio-pesados e detentor do título peso-pesado do Bellator, irá medir forças com Corey Anderson. O embate será o co-main event da edição. Os dois se credenciaram à semifinal com vitórias sobre Lyoto Machida e Dovletdzhan Yagshimuradov, respectivamente.

Patrício Pitbull elogia McKee e pede revanche valendo título até 70kg no Brasil: ‘Veremos isso’

Antes campeão peso-pena e peso-leve do Bellator, Patrício Pitbull viu o seu reinado chegar ao fim na categoria até 66kg. No último sábado (31), na luta principal do Bellator 263, o brasileiro mal teve tempo de mostrar trabalho e foi finalizado por AJ McKee em menos de dois minutos na decisão do GP peso-pena. Além de perder o cinturão da divisão, o Pitbull ainda viu o americano faturar a gorda premiação de US$ 1 milhão.

Considerado o maior nome da história da companhia norte-americana, Patrício, que vinha de sete vitórias consecutivas, aproveitou para reconhecer os méritos de McKee e não deu desculpas para o revés em entrevista depois do combate. Além disso, o lutador de 34 anos garantiu estar motivado para dar a volta por cima e, caso tenha a oportunidade em breve, reconquistar o título peso-pena do Bellator.

“O AJ McKee foi ótimo. Ele chutou a minha cabeça, quase me nocauteou e quase me finalizou numa mesma noite. Ele foi bem e está de parabéns, agora ele é o campeão. Eu assisti à luta e não apaguei, mas vi minhas mãos caindo. Eu estava de pé, mas é isso. Sou um lutador que quer lutar até o fim, essa é a minha opinião. Estou sempre motivado. Minha estreia foi em 2004, tenho muitos anos lutando, me dedicando a esse jogo e estou com fome o tempo todo. Passei muitos anos sem ser derrotado e hoje é um novo dia pra mim. É um sentimento diferente. Quero descansar um pouco, curtir meu filho, minha esposa, mas vou voltar mais forte. Sei que todos falam isso quando perdem, mas eu sou diferente”, afirmou o potiguar casca-grossa.

Por fim, o brasileiro – que segue campeão dos leves – não perdeu tempo e externou sua vontade em fazer uma revanche contra o americano. Indo de encontro com o pedido do Pitbull, Eric Albarracin, seu treinador, quer que uma nova luta entre os atletas aconteça no Brasil. O líder da Pitbull Brothers mostrou-se favorável a essa possibilidade, ainda mais pelo fato de que o primeiro encontro aconteceu no “território” de AJ.

“Antes da luta, acho que ele disse algo assim a alguém e acredito que seria muito bom (uma revanche no Brasil). O McKee me venceu nos penas. Eu sei que ele é grande, que tem problemas para cortar peso, então vamos pensar sobre isso. Eu tenho o cinturão (da categoria peso-leve), ainda sou um campeão mundial”.

Sean Strickland supera Uriah Hall por pontos e emplaca quarta vitória seguida nos médios

O UFC Las Vegas 33 trouxe em sua luta principal o combate entre Sean Strickland e Uriah Hall. O norte-americano, que chegou perto de nocautear, levou a melhor após 25 minutos na decisão unânime dos juízes (50-44, 50-45, 49-46). O embate foi válido pela categoria dos médios (até 83,9kg.), que conta com Israel Adesanya como campeão.Com o triunfo, Strickland, que ocupa a 11ª colocação no ranking da divisão, emplaca sua quinta vitória em sequência – sendo a quarta nos médio