Jailton Malhadinho ganha novo adversário para UFC São Paulo, em novembro

A pouco menos de um mês para o aguardado UFC São Paulo, Jailton Malhadinho foi informado que Curtis Blaydes sofreu lesão e está impossibilitado de se apresentar em 4 de novembro. Disposto a dar mais um passo rumo ao cinturão, o brasileiro aceitou enfrentar Derrick Lewis.A alteração traz um rival totalmente diferente ao que esperava Malhadinho. Ao invés de um rival que, assim como o brasileiro, também gosta de levar a luta para o chão, terá pela frente um adversário que curte mais a luta em pé e nocautear.

Com tal mudança, Jailton Malhadinho poderá ter um teste diferente do previsto. Com quatro vitórias em quatro lutas nos pesados e tendo vencido todas as cinco lutas que fez no Ultimate pela via rápida, o brasileiro espera se colocar com passos para poder disputar o cinturão da categoria no futuro.

Cris Cyborg fatura R$ 1,5 milhão e recebe maior pagamento do Bellator

A campeã peso pena (até 65,7kg.) Cris Cyborg foi a lutadora mais bem paga do evento Bellator 300, que aconteceu neste sábado (7/10) na Pechanga Arena, em San Diego, Califórnia (EUA).A brasileira recebeu uma bolsa fixa de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), sem bônus de vitória, por sua defesa de título contra a norte-americana Cat Zingano,

Bobby Green ‘quebra a banca’ e aplica nocaute relâmpago em Grant Dawson

No UFC Las Vegas 80, que aconteceu neste sábado (07), o veterano Bobby Green, anteriormente tratado como zebra por todos, o top-10 do peso leve (até 70,3kg) Grant Dawson e nocauteou o seu rival aos 33 segundos na luta principal do UFC Las Vegas 80.

Mauricio Shogun desafia Quinton Rampage Jackson para luta de boxe

Aposentado do MMA desde janeiro, a lenda brasileira Mauricio Shogun deseja retornar ao esportes de combate em um futuro próximo o ex-campeão do PRIDE e do UFC revelou o desejo de lutar boxe e fez um desafio ao norte-americano Quinton Rampage Jackson, quem o atleta tupiniquim já enfrentou em 2005.

“Com certeza. Eu lutei MMA por 21 anos e o mais difícil do MMA é esse ‘mix’ das artes marciais. Você tem que fazer muay-thai, boxe, jiu-jítsu, wrestling, preparação física…e isso desgasta demais né? E quando eu me aposentei em janeiro, eu fiquei com um sentimento um pouco confuso, eu era acostumado a ter luta, compromisso e agora eu não tenho. Então, realmente eu fiquei um pouco confuso no começo, mas hoje tô adaptado. E uma luta que motivaria é com o Rampage (Jackson). Eu acho o Rampage um cara bom de boxe, o forte dele é o boxe, eu acho e vejo que seria uma luta interessante, eu acredito nisso”, disse Shogun.

BRAVE CF anuncia retorno ao Brasil

Após quatro anos de sua última edição no Brasil, o BRAVE CF anunciou seu retorno ao país em um evento especial marcado para o dia 7 de dezembro, em Fortaleza, em parceria inédita com a organização local Victorious Fighting Entertainment.