Iago e Thiago representam a cidade de Salvaterra no Shooto Brasil 112, no Rio de Janeiro

O Shooto Brasil realiza a sua 112ª edição nesta sexta feira, dia 11 de novembro, no ginásio da Upper Arena, no Rio de Janeiro. E teremos o destaque da participação dos atletas paraenses Iago Nascimento "Salvaterra" e Thiago Nascimento, que vão representar a cidade de Savaterra, na Ilha do Marajó. Ambos contaram com apoio e suporte de preparação para as suas respectivas lutas do Prefeito Carlos Gomes, da secretária de finanças Gleice Gomes e do secretário de obras Ivo Rodrigues, além do treinamento com Elicardo Pinheiro "Cobra".

Iago, que tem o cartel profissional de 6 vitórias e 1 derrota, terá pela frente o atleta carioca Junior Assis. A luta será na categoria peso-mosca (57 Kg).Thiago tem o cartel profissional de 7 vitorias e 2 derrotas e terá pela frente o alagoano Wellington Souza. A luta também será pelo peso-mosca. O Shooto Brasil 112 será transmitido ao vivo no país pelo Canal Combate e para o resto do mundo através do UFC Fight Pass.

Shooto Brasil 112

Upeer Arena, Rio de Janeiro, RJ

Sexta, 11 de novembro de 2022

Card preliminar

José Victor X Wesley Silva

Alisson Sakuraba X Martins Camilo

Felipe Zacaron X Cleiver Fernandes

Card principal

Junior Assis X Iago Nascimento

Felipe Pereira X Kauã Fernandes

Inglesson de Lara X Diego Domingos

Wellington Souza X Thiago Nascimento

Willker Lemos X Rodrigo Sezinando

Sérgio Ribeiro X Carlos de Oliveira

Felipe Gheno X Davi Costa

Sombra Fight Champions realiza 28ª edição neste sábado

O SFC (Sombra Fight Championship) irá realizar a sua edição de nº 28 neste sábado (12), a partir das 19h, em Belém, no Centro de treinamento F2, que fica localizado na Dr. Freitas. nº3095, entre Almirante Barroso e João Paulo II. O evento contará com lutas de boxe, Muaythai e MMA e com destaque para a luta principal, que será de MMA com a disputa entre Sanderson Santos contra Rafael Máximo.

Deiveson afirma que quarta luta contra Moreno deve ser a última no peso-mosca

Em coletiva de imprensa de divulgação do UFC 283, evento que acontece no dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro, o campeão linear da categoria voltou a indicar uma provável subida para o peso galo (até 61,2kg), provocou o mexicano e apontou o compatriota Alexandre Pantoja como seu sucessor nos moscas. "Bom, talvez essa seja a última luta [no peso mosca]. Eu estou cansado de bater nesse cara [Moreno]. Tenho que me testar na categoria de cima. Vou deixar o [Alexandre] Pantoja bater nesse cara. Vou sair da categoria e deixar o Pantoja dominar. Pode ter certeza que ele é um cara que vai dominar”, disse Deiveson.

Alex Poatan afirma que ‘rápido crescimento’ no UFC mexeu com o psicológico de Adesanya

Muito aguardado pelos fãs de MMA ao longo do ano, o confronto entre Israel Adesanya e Alex Poatan, com o cinturão peso-médio em jogo, enfim, vai acontecer, neste sábado (12), na luta principal do UFC 281, Alex Poatan considera que sua rápida ascensão dentro do UFC, chegando à disputa de cinturão com apenas três lutas feitas na organização mexeu com o psicológico de Adesanya e dos demais integrantes da equipe do nigeriano, como fala a seguir.

"Muitas pessoas achavam [que eu não merecia disputar o cinturão peso-médio do UFC], assim como o Adesanya também achou. Quando eu cheguei aqui, ele falou que queria lutar comigo, talvez depois da quarta luta. Quando foi anunciado que eu ia lutar com ele [pelo cinturão], ele e toda a equipe dele mudaram o discurso, não queriam aceitar. Isso demonstra que eu mexi psicologicamente com a cabeça dele e de toda a equipe dele”, concluiu.

Cain Velásquez paga fiança de US$ 1 milhão e deixa a prisão

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Cain Velásquez deixou a prisão na última quarta-feira (9) após pagar uma fiança estimada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,16 milhões na cotação atual). O ex-lutador, vale ressaltar, estava preso há oito meses, sob acusação de tentativa de homicídio, e agora responderá o processo em liberdade

VP do UFC diz que a organização quer até três eventos no Brasil em 2023

O vice-presidente da organização David Shaw contou sobre os planos da companhia e disse que a empresa pretende realizar até três eventos em terras tupiniquins, durante o ano de 2023.

“Estamos animados para ser um dos anos mais empolgantes do UFC no Brasil. Vamos começar com o pay-per-view em janeiro. Será uma grande oportunidade para entregar um produto localizado para todos os fãs. Sabemos que vamos voltar ao Rio em janeiro, esperamos voltar ao Brasil mais uma ou duas vezes em 2023, mas não podemos anunciar as cidades ainda. Talvez em janeiro a gente possa”, disse Shaw após a coletiva de imprensa de divulgação do UFC 283.