Home Fight Championship realiza a sua 10ª edição nesta sexta-feira, em Santa Luzia do Pará

A decima edição do HFC (Home Fight Championship), com organização de Romero Reis, acontece nesta sexta-feira (09) a partir das 20h, na cidade de Santa Luzia do Pará, que fica localizada na Região Metropolitana de Belém. O card de lutas terá 7 lutas de mma profissionais, com destaque para a principal do evento, que será entre os atletas Wellyton Rock Vs Lan do Bronx.

Home Fight Championship 10

Alysson Sousa Vs Demir Negão Marcos Massoud Vs Willian Oscar Isaac Oliveira Vs Jonas Santos Erick Galvão Vs Carlos Gomes "Cachorro Louco" Felipe Oliveira Vs Willian Victor Vinicius Dybala Vs Lucas Rocha Wellyton Junior Vs Alan dos Santos "Lan do Bronx"

Após realizar um evento na Cidade Maravilhosa, em maio, o Centurion FC confirmou que irá desembarcar na capital paulista para a sua 2ª edição no Brasil, marcada para o dia 16 de junho. O palco será o tradicional ginásio do Morumbi.A principal atração é o torneio dos pesos-penas. Quatro atletas disputam o título. Numa semifinal, Fabrício Jonas enfrenta Bruno Tavares. O vencedor deste duelo enfrenta aquele que levar a melhor entre Leandro Rodrigues e Antônio Monteiro.

Faltando pouco mais de uma semana para o duelo contra Sergio Pettis, o campeão dos penas (até 65,7kg) do Bellator Patrício Pitbull revelou o que espera, caso saia vitorioso do cage circular. Em entrevista ao podcast ‘Mundo da Luta’, o atleta tupiniquim reforçou o desejo de conquistar o terceiro cinturão de sua carreira e cravou que merece ser considerado ‘o maior de todos os tempos’, caso vença o norte-americano.

“Tenho certeza que se eu vencer esta luta, vai ser um fato irrefutável, que é a marca: o cara que venceu três títulos em divisões diferentes em uma organização de grande prestígio. Todo mundo fala o que quer, tem vários ‘GOATs’ (sigla para maior de todos os tempos). Dentre os ‘GOATs’, qual deles ganhou três títulos em divisões diferentes? Quando abrir o livro do MMA, meu nome vai estar lá em primeiro, se Deus me permitir”, disse Pitbull.

A espera acabou. Recuperado da grave lesão que o deixou afastado do octógono por mais de dois anos, Chris Weidman tem data e adversário confirmados para retornar ao octógono. O ex-campeão dos médios (até 83,9kg) enfrenta Brad Tavares no UFC 292, no dia 29 de agosto, no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ‘Newsday’.