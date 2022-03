Home Fight Championship realiza a quarta edição do evento neste sábado (12)

O HFC (Home Fight Championship) realiza neste sábado, em Santa Luzia do Pará, a sua quarta edição a partir das 18h, no ginásio municipal. Destaque para a luta principal do evento que será entre Wemerson IFC contra Ronaldo Souza "Jacaré". Ingressos com valores promocionais de R$ 5 (arquibancada) e R$ 10 (camarote).

Campeonato de boxe olímpico do Sul do Pará

Acontece neste final de semana o primeiro campeonato de boxe olímpico do Sul do Pará, com os melhores atletas de boxe do Norte e do Brasil, estarão lutando as seleções estaduais do estado do Pará e do Tocantins evento que contará com a presença de 3 ex atletas olímpicos Julião Neto, Rafael Lima E myke carvalho.

Henrique Gomes Strike estreia internacionalmente no MMA

O atleta Henrique Strike, da equipe Roxo Strike, fará a sua estreia no MMA internacional neste sábado (12), no evento russo RCC. O atleta tem o cartel de oito vitórias e apenas uma derrota.

Lineker nocauteia Bibiano e conquista cinturão no ONE Championship

Conhecido como “Mãos de Pedra”, John Lineker destronou Bibiano Fernandes de forma enfática para conquistar o título peso-galo na edição do ONE Championship. O então desafiante número um nocauteou o rei de longa data da divisão com um forte gancho de esquerda, no segundo round do co-main event no Singapore Indoor Stadium, provando que seus punhos são duas armas potentes no MMA.

Cris Cyborg defende seu cinturão no Bellator 279

Atual campeã peso-pena do Bellator, Cris Cyborg, já tem data, local e adversária para fazer a próxima defesa de cinturão. A brasileira foi escalada para fazer a luta principal do Bellator 279, que vai ocorrer no dia 23 de abril, em Honolulu, no Havaí (EUA). Sua adversária será Arlene Blencowe, a quem Cyborg já enfrentou em outubro de 2020

Kayla Harrison acerta renovação de contrato com a PFL

Após ter seu contrato encerrado com a PFL no final do ano passado e, com isso, despertar o interesse de outras organizações, como UFC e Bellator, Kayla Harrison encerrou a “novela” que foi gerada em torno do seu próximo passo no esporte e renovou seu contrato com a Professional Fighters League na última terça-feira (8).