HFC realiza a sua 12ª edição em março, em Belém

O evento HFC (Home Fight Championship) irá realizar a sua 12ª edição no dia 9 de março em Belém. O organizador Romero Reis está preparando um supercard com os grandes talentos e as novas revelações do MMA paraense, com disputas de cinturão. Nesta edição teremos o aguardado confronto feminino entre as atletas Aline Marreta e Juliana Oliveira "Predadora".

Dustin Poirier retorna no UFC 299

Recuperado de duro nocaute sofrido em sua última aparição, Dustin Poirier retorna ao octógono para duelo crucial na divisão dos leves (até 70,3kg.) contra Benoit Saint-Denis, que atualmente ocupa a 12 colocação. O combate será válido por cinco rounds e ocupará a penúltima luta do UFC 299, que ocorre em 9 de março, em Miami (EUA).

Charles do Bronx é escalado para o UFC 300

Charles do Bronx enfim tem seu próximo compromisso agendado e está escalado para se apresentar no grandioso UFC 300. Anunciado por Dana White, o brasileiro enfrenta Arman Tsarukyan em 13 de abril e o vencedor do confronto se tornará, oficialmente, o próximo desafiante ao título dos leves (até 70,3kg.), hoje em mãos de Islam Makhachev.

Maconha liberada no UFC?

Após o fim do contrato com a USADA (Agência de Antidoping dos EUA), o UFC iniciou uma parceria em 2024 com a Drug Free Sport International (DFSI). O órgão será responsável por coletar os exames dos atletas do Ultimate. Uma das novidades neste primeiro ato das empresas foi a liberação para o uso de cannabis sativa (maconha). Após o fim do contrato com a USADA (Agência de Antidoping dos EUA), o UFC iniciou uma parceria em 2024 com a Drug Free Sport International (DFSI). O órgão será responsável por coletar os exames dos atletas do Ultimate. Uma das novidades neste primeiro ato das empresas foi a liberação para o uso de cannabis sativa (maconha).

Atriz de ‘La Casa de Papel’ conquista título no boxe

Atriz da série ‘La Casa de Papel’ e boxeadora, Jennifer Miranda conquistou o título interino peso-pena da Associação Mundial de Boxe (WBA), no domingo (7), em Madrid (ESP). Para isso, a espanhola venceu a argentina Iara Altamirano na decisão unânime dos juízes.

Reconhecimento! Fabrício Werdum é induzido ao Hall da Fama do ADCC

Depois de Ronaldo Jacaré, agora foi a vez de Fabrício Werdum ter seu histórico no ADCC reconhecido com a inclusão no Hall da Fama do torneio mais tradicional de ‘submission’ do mundo.