Hadballa confirmado no FMS 5

O card do FMS 5 ganhou mais um confronto para o evento que acontecerá no dia 12 de outubro, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Após trocarem farpas na internet, o influenciador Lucas Viana, que inicialmente enfrentaria o ator Dado Dolabella (que deixou a luta após alegar uma lesão no joelho), vai estrear no boxe contra o ex-BBB Hadballa. Hadson Nery, o Hadballa, tem 43 anos e é ex-jogador de futebol, com passagens por clubes do Brasil, Portugal e Ucrânia, mas ganhou notoriedade ao participar do Big Brother Brasil 20. O paraense também participou do reality show Power Couple 6 em 2022. No ano seguinte, Hadballa teve uma experiência como técnico de futebol no Varginha Esporte Clube, de Minas Gerais, mas foi demitido após quatro derrotas em seis partidas. Recentemente, o ex-BBB foi anunciado como auxiliar técnico do clube de futebol FC Penya, de Andorra.

Demetrious Johnson anuncia aposentadoria do MMA: ‘Foi uma longa jornada’

Considerado um dos grandes nomes da história do MMA, Demetrious Johnson confirmou sua aposentadoria das artes marciais mistas. O anúncio aconteceu durante o ONE Championship 168, realizado em Denver (EUA), onde o americano subiu ao cage e, emocionado, se despediu dos fãs ao dizer que não pretende mais competir profissionalmente na modalidade.

“Primeiramente, eu queria dizer 'obrigado' aos fãs. Vocês sempre foram incríveis comigo. Quero agradecer a todos os meus parceiros de time. Desde o início, em 2006, até 2024, foi uma longa jornada. Obrigado ao Matt, obrigado à minha esposa, aos meus filhos e aos meus sogros. Obrigado a vocês. Vocês me tornaram uma pessoa melhor e um atleta melhor."

Usman Nurmagomedov mantém cinturão dos leves do Bellator

No último sábado (7), em San Diego, nos Estados Unidos, aconteceu o Bellator Champions Series 4. O evento marcou a primeira edição em solo norte-americano desde que a PFL adquiriu a organização. A luta principal foi a disputa do cinturão peso-leve entre os russos Usman Nurmagomedov e Alexander Shabliy, onde o primo de Khabib Nurmagomedov saiu vencedor, mantendo o título da divisão até 70kg.

Durinho é dominado no UFC Vegas 97 e amarga nova derrota

O UFC Vegas 97 contou com 13 lutas, com sete brasileiros envolvidos. Na luta principal, o meio-médio Gilbert Durinho enfrentou Sean Brady, mas foi dominado pelo norte-americano e derrotado por decisão unânime.