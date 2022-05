Fábio Vasconcelos, o jovem atleta de MMA e empreendedor é destaque no MMA nacional

O jovem atleta e empreendedor Fábio Vasconcelos, lutador de MMA consagrado de grandes eventos nacionais, é natural de Belém. Fábio é um dos meio-pesados mais temidos do cenário nacional. Representante da TFT, o lutador de 29 anos soma 12 vitórias em 16 confrontos disputados até o momento na carreira.

Fábio acumulou passagem por alguns eventos regionais no Pará até ganhar destaque nacional. Especialista na trocação, Fabão, como também é conhecido, já nocauteou nada menos do que oito rivais na carreira. O atleta, que já enfrentou nomes conhecidos do grande público como Johnny Walker e Luis “Frankenstein”, fez a sua última luta no evento Future FC quando enfrentou Matheus Buffa na disputa do título meio-pesado.

Além de alteta de MMA, Fábio também é proprietário do Revelation Fight Championship, evento que mais revela novos talentos no cenário do MMA paraense. Ele prepara as realizações das próximas edições do evento na cidade de Marituba (PA), no segundo semestre deste ano.

Francisco Figueiredo "Sniper" finaliza Daniel Miojo

Não deu nem para suar. No duelo brasileiro realizado no UFC Las Vegas 53, Francisco Figueiredo "Sniper" deu um verdadeiro show com jiu-jitsu afiado. O atleta da Team Figueiredo precisou de pouco mais de um minuto para finalizar Daniel Miojo no 1º round com uma chave de joelho reto. Com a vitória, Francisco Figueiredo se recupera do tropeço sofrido diante de Malcolm Gordon e agora soma duas vitórias em três lutas no UFC.

IFC realiza a sua 13ª edição no dia 28 de maio

O IFC (Ipixuna Fight Champions) irá realizar a sua 13ª edição no proximo dia 28 de maio na cidade de Ipixuna do Pará, a partir das 19h, no Pub Secret, com grandes lutas de MMA e de K-1. Destaque para a luta de K-1, onde teremos em ação o representante da Chute Boxe Ipixuna, o atleta Matheus IFC.

Andrei Arlovski atinge marcas históricas no UFC

Andrei Arlovski, com a vitória do último sábado, no UFC, atingiu um feito histórico e agora é o recordista dentro do UFC com 39 lutas ao lado de Jim Miller. Ele também chegou ao maior número de vitórias (23) na história do evento por superar Jake Collier na decisão dividida dos juízes. Em boa fase, Arlovski chegou em sua quarta vitória seguida em sua carreira, acumula 34 vitórias.

Marlon Vera vence Rob Font por pontos no UFC Vegas 53

Marlon Vera começou mal mas se recuperou e usou a estratégica para vencer Rob Font no UFC Las Vegas 53. Em luta válida pela divisão dos galos (até 61,2kg.), o equatoriano mostrou grande crescimento no ritmo de luta e, apesar de ter chance de nocautear, superou Rob Font por pontos.

Yoel Romero recebe novo adversário para o Bellator após Melvin Manhoef sofrer lesão ao prender três assaltantes

Yoel Romero recebeu um novo adversário para o Bellator 280 após a recente retirada de Melvin Manhoef.O veterano estava programado para retornar à ação nesta sexta-feira, em Paris, como parte do retorno do Bellator à França. Enquanto ele ainda estiver no card, ele não enfrentará Melvin Manhoef como resultado de ferimentos sofridos ao prender um grupo de ladrões. Em vez disso, conforme relatado pelo MMA Junkie, enfrentará Alex Polizzi.