Emerson Baianinho em ação no Strife 3, na Polônia

O atleta Emerson Santos "Baianinho", da equipe Cova dos Leões, estará em ação na Polônia no evento Strife, que realizará a sua terceira edição neste sábado (18), na cidade de Pulawy, na Grupa Azoty Arena. Baianinho tem o cartel profissional de 19 vitórias e 11 derrotas e vem de 9 vitórias consecutivas nas lutas feitas nos anos de 2021 e 2022. Será sua estreia internacional no mma . O adversário será o polonês Bartlomiej Kopena, que tem o cartel profissional de 11 vitórias e 7 derrotas.

Favela Kombat de Muay Thai acontece neste sábado em Belém

O evento de Muay Thai Favela Kombat realiza neste sábado (18) em Belém a sua primeira edição a partir das 19:00 no academia CT F2 que fica localizada na Av.Dr Freitas nº 3095 entre João Paulo II e Almirante Barroso.Destaque para as lutas principais do evento com os atletas Clebinho, No Love, Descomunal e Sarafian.

UFC dispensa Carlos Tizil após suspensão de dois anos por teste positivo em antidoping

O atleta paraense Carlos “Tizil” Mota estreou no octógono do UFC pouco tempo depois de ser campeão peso-mosca no LFA (Legacy Fighting Alliance) e infelizmente acabou sendo derrotado pelo americano Cody Durden na decisão unânime dos jurados.O atleta peso-mosca foi suspenso por dois anos pela Comissão Atlética de Nevada por testar positivo para uma substância proibida após sua estreia. O resultado constatou a presença de meldonium – uma droga anti-isquêmica, classificada entre os moduladores metabólicos. Como consequência disso, Carlos Tizil recebeu uma suspensão de dois anos.

Jéssica Bate-Estaca acerta novo contrato com o UFC

Confirmada como protagonista do UFC Las Vegas 69, evento do próximo sábado (18), Jéssica Bate-Estaca está de contrato novo com o UFC. A brasileira, que substitui Taila Santos e encara Erin Blanchfield, celebrou os valores e revelou que pode fazer ‘quase três vezes’ acima do que fazia anteriormente. Ela também expôs conversa com seu empresário, Ali Abdelaziz.

“Foi algo muito bom, uma grande mudança na minha carreira. Agora poderei realmente fazer meu pé-de-meia e planejar minha vida. Talvez meu corpo não seja o mesmo daqui a cinco ou seis anos, então agora poderei mudar minha vida e a vida de minha família (…), meu último contrato tinha 10 lutas, mas Ali (Abdelaziz) disse que era uma loucura, que não era uma boa ideia ter um contrato com tantas lutas”. Ele disse: ‘Vamos fazer os próximos contratos com menos lutas, mas com você ganhando mais”, declarou Bate-Estaca em entrevista ao ‘Trocação Franca’.

PFL anuncia card completo do primeiro evento da temporada regular

A Professional Fighters League anunciou nesta quinta-feira praticamente o card completo de seu primeiro evento da temporada regular de 2023. No dia 1º de abril, em Las Vegas, o atual campeão peso-pena (65,8kg.) Brendan Loughnane lidera o card em duelo com o brasileiro Marlon Moraes. Na co-luta principal, o campeão meio-pesado (até 93kg) Robert Wilkinson enfrenta o estreante na organização Thiago Marreta. Os eventos restantes da temporada regular do PFL acontecerão em Las Vegas acontecerão também nos dias 7 e 14 de abril, chegando à decisão dos que avançarão aos playoffs.