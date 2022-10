Eliane Souza é destaque no Mr Prime Fight Champion 6, em Benevides

A atleta Eliane Souza dos Santos foi a grande destaque da 6ª edição do evento Mr Prime Fight Champion, que aconteceu na cidade de Benevides (PA), onde fez a luta feminina do evento contra a dura atleta Liane de Barros "Lia Strike" na categoria peso-mosca (57 Kg). Eliane venceu por finalização (guilhotina) aos 4 minutos do 1º round.

Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno vão disputar cinturão no Rio

Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno vão fazer a primeira quadrilogia da história do UFC, e o confronto, que colocará em disputa o cinturão peso-mosca – atualmente em posse do paraense – acontecerá no card do UFC 283, marcado para o dia 21 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Vale lembrar que Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno já se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. Será a primeira vez na história do UFC que dois lutadores se enfrentam em quatro oportunidades. O último confronto entre os atletas aconteceu em janeiro deste ano, com vitória do paraense sobre o mexicano na decisão unânime dos jurados no card do UFC 270.

Bruno Xinoco vence Betinho Capoeira no Mr Prime

A cidade de Benevides (PA) recebeu a 6ª edição do evento Mr Prime Fight Champion. O evento aconteceu no ginásio Nagibão e, na luta principal, Bruno Xinoco venceu por nocaute no 2º round Betinho Capoeira, chegando à sua 17ª vitória no MMA profissional.

Patrício Pitbull mantém cinturão peso-pena contra Ádám Borics

Patrício Pitbull teve uma atuação impecável contra o desafiante Ádám Borics, venceu na decisão unanime dos juizes e manteve o título dos penas na luta principal do Bellator 286. Além disso, o brasileiro teve mais motivos para celebrar, isso porque ele embolsou 150 mil dólares (cerca de R$ 790 mil na cotação atual) pela sua participação na luta principal da edição.

Lendário nome do Vale-Tudo e MMA, Antonio Inoki morre no Japão

Lenda dos esportes de combate, Antonio Inoki morreu no último fim de semana no Japão, aos 79 anos. Inoki foi referência no Pro-Wrestling e um dos pioneiros do Vale-Tudo e MMA a nível mundial. Inoki resolveu trabalhar como promotor de eventos. No Japão, foi ligado ao extinto Pride – que até hoje é lembrado com carinho pelos fãs brasileiros. Ele também promoveu o Inoki Bom-Ba-Ye. Já no Brasil, foi sócio de Wallid Ismail no lançamento do Jungle Fight.

LFA realiza seu primeiro evento no Nordeste

Com um público presente de aproximadamente 10 mil pessoas no ginásio Geraldão, em Recife (PE), o LFA 143 realizou a maior edição de sua história, na noite de sexta-feira (30). O show coroou Bruno Lopes como novo campeão meio-pesado e Gabriella Fernandes como campeã interina dos pesos-moscas.