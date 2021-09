Eduardo Camelo em ação no EFC 40 na Rússia

Eduardo Ramon "Camelo" estará em ação neste sábado (4) no evento EFC (Eagle Fight Championship), que irá acontecer na cidade de Almetyevsk, na Rússia. Eduardo, que tem o cartel profissional de 18 vitórias e 06 derrotas, terá pela frente o atleta russo Rasul Mamaev.

Orixi Combat 6 em Oriximiná

Orixi Combat realiza neste sábado (4), na cidade de Oriximiná, no Oeste do Pará, a sua sexta edição a partir das 20h no ginásio municipal Guilherme Guerreiro, com 6 lutas de MMA profissionais, com destaque para a luta principal que será entre os atletas Leopardo x Goth.

Charles do Bronx defende cinturão peso-leve contra Dustin Poirier no UFC 269

Atual campeão peso-leve do UFC, Charles do Bronx já tem data e adversário definidos para fazer sua primeira defesa de cinturão na categoria. O brasileiro vai enfrentar o americano Dustin Poirier na – provável – luta principal do UFC 269, marcada para acontecer no dia 11 de dezembro.

Anderson Silva elogia Israel Adesanya e afirma que campeão é ‘imbatível’ no peso médio

Dono da divisão dos médios (até 83,9 kg) do UFC por quase sete anos, Anderson Silva acredita que Israel Adesanya, atual detentor do cinturão da categoria, tem tudo para ter o mesmo sucesso na organização.

“Deixa eu te falar algo muito importante: Israel (Adesanya) é o grande campeão. Israel tem muita experiência no kickboxing e não vejo ninguém que possa derrotá-lo ou desafiá-lo em sua categoria de peso. Provavelmente em outras divisões, mas no peso médio acho que não”, analisou Anderson.

Joanderson Tubarão é contratado pelo UFC

O Contender Series teve o início da sua quinta temporada Dana White gostou do que viu no primeiro episódio e contratou cinco lutadores que estiveram em ação no card destaque para Joanderson Tubarão conseguiu contrato com o UFC .Além de Tubarão Victor Altamirano, Carlos Candelária, o citado Azamat Murzakov e AJ Fletcher agora vão fazer parte do elenco de atletas do UFC.