DS Fight Night realiza terceira edição em Salvaterra com confronto feminino Brasil x Rússia

A terceira edição do DS Fight Night, com organização de Roberval “Doga”, irá acontecer no próximo sábado (27), a partir das 19h, na Arena DS Fight, na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. O evento terá seis lutas de mma profissionais com direto ao confronto entre Brasil Vs Rússia, em uma das lutas feminininas, entre as atletas Karleane Silva Vs Alisa Saveleva. Ingressos antecipados com valor promocional de R$ 25,00 estão disponíveis nos pontos de venda Pousada Princesa da Ilha, Arena DS Fight e Salão do Juninho.

DS Fight Night 03

Boxe

Keit Silva Vs Viviane

MMA

Weberth Silva Vs Renato Canuto Adrian Gtz Vs Nicolas Brito Cristian TRT Vs Elizeu Wolverine Wanderson Cabral Vs Victor Marajó Alisa Saveleva Vs Karleane Silva (Confronto Brasil X Rússia) Formiga Vs Ricardo Grafite

Shogun recebe o carinho dos fãs em sua despedida do MMA

Não foi da forma que ele e os fãs gostariam, mas Mauricio Shogun, aos 41 anos, escreveu o último capítulo da sua vitoriosa carreira como lutador de MMA no UFC 283. Shogun encarou o ucraniano Ihor Potieria – 15 anos mais novo que ele – e acabou nocauteado no fim do primeiro round.

Mauricio Shogun foi ovacionado de pé pelos presentes na Jeunesse Arena e também recebeu o respeito de Daniel Cormier (ex-campeão e comentarista). Ex-campeão meio-pesado do UFC e do PRIDE, Mauricio Shogun se aposenta como uma verdadeira lenda das artes marciais mistas. Em mais de 21 anos de carreira – 17 deles no Ultimate -, o curitibano, cria da Chute Boxe, colecionou diversos triunfos marcantes e verdadeiras guerras. Uma delas, contra Dan Henderson, em 2011, rendeu a Shogun um lugar no Hall da Fama do UFC.

Deiveson opina sobre ‘golpe ilegal’ e anuncia novos rumos após o UFC 283

Deiveson Figueiredo infelizmente perdeu o cinturão linear do peso-mosca para Brandon Moreno – que era o então dono do título interino – por nocaute técnico no co-main event do UFC 283. O paraense sofreu uma lesão no olho e foi impedido de seguir na disputa ao término do terceiro round.

Durante o terceiro assalto, Moreno conectou um golpe que pegou em cheio no olho de “Daico”. Na sequência, o mexicano acertou mais um soco, mas os fãs presentes na arena no Rio de Janeiro contestaram, afirmando ser um golpe ilegal – uma dedada. O árbitro Herb Dean não assinalou e decretou a vitória de Brandon por interrupção médica.

Deiveson mostrou preocupação com a lesão no olho direito e evitou polêmica sobre o suposto golpe ilegal.“Hoje foi a noite do Brandon, não posso falar que foi dedo no olho. Eu tomei o golpe e, infelizmente, fechou o meu olho. Acho que tive uma lesão séria, Deus me proteja e espero que não tenha perdido a vista. (…) Eu construí a minha história nessa categoria (mosca), mas vou subir para 61kg, cansei de bater 57kg. Eu fico feio para cara***”, encerrou.

José Aldo é introduzido ao Hall da Fama do UFC

O UFC anunciou no último sábado (21) que o ex-campeão peso-pena do WEC e do Ultimate, José Aldo, será introduzido à ‘Ala Moderna’ do Hall da Fama do UFC como membro da turma de 2023. A Cerimônia de Introdução ao Hall da Fama do UFC de 2023 ocorrerá durante a 11ª International Fight Week da organização norte-americana.

Glover Teixeira explica decisão de encerrar carreira após derrota no UFC 283

Superado por Jamahal Hill no UFC 283 em disputa de cinturão nos meio-pesados (até 93kg.), Glover Teixeira explicou a decisão de deixar o MMA .O lutador desabafou e emocionou parte dos fãs ao deixar o esporte. O mineiro pendura as luvas aos 43 anos.“Me senti muito bem nesta luta. Fiz tudo certo. (…) Sou muito forte para a minha saúde. Pela minha própria saúde, é hora de parar. Vou colocar minhas energias para os caras novos. (…) Não estou conseguindo acertar mais os caras. A velocidade não está mais lá. Com muita honra, me aposento junto com (Maurício) Shogun. Eu paro hoje”, anunciou.