Douglas D’Silva consegue reviravolta incrível no UFC 271 e finaliza Sergey Morozov

Douglas D’Silva começou sua luta no UFC 271 em apuros, sofrendo um forte golpe logo nos primeiros minutos do combate e indo ao chão e ainda sofreu duros golpes no ground and pound e ficou com um corte profundo na altura do supercílio, mas o segundo assalto veio para mudar o panorama do confronto.

No segundo round, Douglas reagiu e foi a sua vez de levar Morozov ao solo com um dos seus socos, mostrando muita força de vontade. Na sequência, Douglas manteve o ritmo forte, voltou a levar Sergey a knockdown e dessa vez apostou em seu Jiu-Jitsu. Com a luta no solo, Douglas D’Silva conseguiu rapidamente a transição para as costas, e após muito insistir, aplicou um belo mata-leão. Sergey “apagando” Sergey Morozov.

Luis Paulo Picanço nocauteia no Jungle Fight 105 em Manaus

O Jungle Fight realizou a sua edição de nº 105 em Manaus e contou com a participação do atleta paraense da cidade de Oriximiná, Luis Paulo Picanço. Ele venceu o atleta amazonense Kleyber Mota por nocaute técnico aos 3:08 do 3 round.

Lenda da WWE afirma que Israel Adesanya é ‘o Muhammad Ali do MMA’

Durante participação no podcast “The MMA Hour”, do site norte-americano “MMA Fighting” Booker T admitiu ao jornalista Ariel Helwani que também é fã de Israel Adesanya. O integrante do Hall da Fama da WWE comparou o nigeriano à lenda do boxe Muhammad Ali.

“Ver Izzy prestando respeito a Booker T me faz entender como eu fiz ele se sentir quando era jovem, como pude inspirá-lo. Dá para ver que ele era um fã. Dá para ver que ele ama não apenas o que eu fiz por ele, mas o jogo do pro-wrestling, o entretenimento. Ele é um artista. Ele é o Muhammad Ali do mundo do MMA. Estou te falando, ele é um talento geracional que só aparece de muito em muito tempo”, afirmou Booker T.

Douglas D’Silva revela o que fará com o dinheiro do bônus de ‘Luta da Noite’ do UFC 271

Após uma incrível vitória sobre Sergey Morozov no UFC 271, Douglas D’Silva revelou o que fará com o bônus de US$50 mil (cerca de R$262 mil). Condecorado com o prêmio de ‘Luta da Noite’ ao lado do lutador cazaque, o atleta tupiniquim disse que pretende comprar uma cadeira de rodas nova para a sua mãe e também comprar uma casa nova para a sua família.

“Vou dar uma vida melhor para minha mãe. Ela precisa de uma cadeira de rodas nova. Quero sair do aluguel e comprar uma casa própria. Acabei de ter um bebê e estou aqui para dar uma vida melhor para meus pais e meu filho. Minha mãe é tudo na minha vida. Eu não posso explicar com palavras o que ela representa para mim”, disse Douglas.

Dana White cumpre promessa e bebe cerveja no tênis de Tai Tuivasa após UFC 271

Tai Tuivasa está com moral no UFC. Um dos grandes nomes do UFC 271, o australiano tem, como marca registrada, a celebração por uma cerveja no tênis. E, depois de nocautear Derrick Lewis, ele conseguiu convencer o presidente do UFC, Dana White, a seguir o mesmo ‘roteiro’ em um material adaptado.