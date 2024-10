Cristiano Ronaldo na PFL?

Em meio a socos e chutes no decágono da PFL, um rosto familiar roubou a cena: Cristiano Ronaldo. O astro do futebol, que brilha nos gramados da Arábia Saudita, marcou presença no evento deste sábado (19) e dividiu os holofotes com os lutadores. O atacante apareceu no vestiário de Francis Ngannou antes da luta principal contra Renan Problema.

Sua presença no evento, aliás, não foi por acaso. A Arábia Saudita tem investido pesado no esporte e busca se consolidar como um dos principais destinos para grandes eventos esportivos. A presença de CR7, um dos atletas mais populares do mundo, é mais uma prova desse investimento. Ele já havia aparecido em outros eventos de boxe realizados no país no passado.

Lenda do jiu-jitsu estreia no LFA e conquista segunda vitória no MMA

Dez vezes campeã mundial de jiu-jitsu pela IBJJF, a brasileira Bia Mesquita trocou o quimono pelas luvas de MMA. A faixa-preta fez sua estreia no LFA com uma vitória sobre Shanelle Butler na última sexta-feira, na edição 194 do evento, que aconteceu em Nova York (EUA).

McGregor perde milhões após aposta em Renan Problema contra Francis Ngannou na PFL

Conor McGregor sofreu um prejuízo milionário após a derrota de Renan Problema para Francis Ngannou na luta principal da ‘PFL Batalha de Gigantes’. O ex-campeão do UFC apostou US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) na vitória do brasileiro por nocaute.

Michel Pereira se manifesta após ‘surra’ sofrida no UFC Las Vegas 99: ‘Derrota amarga’

A primeira luta principal de Michel Pereira no UFC não foi nada boa para o paraense, que não conseguiu acompanhar o ritmo de Anthony Hernandez e acabou dominado e nocauteado pelo norte-americano. Um dia após a dura derrota, o ‘Paraense Voador’ se manifestou nas redes sociais sobre o combate. Em uma publicação no ‘Instagram’, Michel Pereira agradeceu o apoio dos fãs, reconheceu o mérito de Anthony Hernandez no duelo e prometeu voltar aos treinos, corrigir os erros e retornar mais forte na próxima oportunidade.

“Fala, bebês! Primeiramente, quero agradecer todo o apoio de vocês. Esta semana pude ver como tenho fãs sensacionais. Vocês são incríveis. Foram quatro anos invicto, oito vitórias consecutivas e vários bônus de performance, mas ontem, infelizmente, a vitória não veio. Méritos totais ao oponente, que foi superior na noite de ontem. Agora é recuperar, rever todo o nosso camp, identificar pontos de melhoria e seguir em frente. A derrota é amarga, mas traz com ela aprendizados incríveis. Voltaremos mais fortes", escreveu.