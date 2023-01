Confronto Brasil x Rússia é destaque no DS Fight Night 3, nesta sexta-feira (27) em Salvaterra

A terceira edição do evento de MMA DS Fight Night, com organização de Roberval “Doga”, irá acontecer nesta sexta-feira (27) a partir das 19h, na Arena DS Fight, na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. Com destaque para o confronto entre Brasil Vs Rússia, com a atleta Karleane Silva representando o Brasil e Alisa Savaleva representando a Rússia, a luta será na categoria até 52 Kg. Confira o card das lutas:

DS Fight Night 03

Boxe

Keit Silva Vs Viviane

MMA

Weberth Silva Vs Renato Canuto Adrian Gtz Vs Nicolas Brito Cristian TRT Vs Elizeu Wolverine Wanderson Cabral Vs Victor Marajó Alisa Saveleva Vs Karleane Silva (Confronto Brasil X Rússia) Formiga Vs Ricardo Grafite

Gil capoeira assina como LFA

O atleta paraense Gil Carvalho "Capoeira", integrante da equipe Cova dos Leões da cidade de Benevides (PA), é o mais novo atleta contrato pelo LFA. Com o cartel profissional no mma de 8 vitórias e 2 derrotas, o atleta assinou contrato para múltiplas lutas e a sua estreia irá acontecer no primeiro trimestre deste ano.

Erik ex-Palmeiras fecha com clube que traz nome de ex-campeão do UFC

O atacante paraense Erik, de 28 anos, foi apresentado pelo Machida Zelvia, clube do futebol japonês mesmo nome do ex-campeão do UFC Lyoto Machida. Agora, no Machida, ele terá mais uma experiência no futebol japonês: "Estou muito feliz de vestir a camisa do Machida e com todas as mensagens dos fãs. Espero ser muito feliz e conquistar muitas coisas com a família Machida"

McGregor revela que recebeu convite do UFC para ser treinador no ‘The Ultimate Fighter’

Sem lutar pelo UFC desde julho de 2021, Conor McGregor pode estar, definitivamente, próximo do seu aguardado retorno à organização. Na última quarta-feira (25), o ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate revelou, por meio de uma publicação em suas redes sociais, que foi convidado para ser um dos treinadores da próxima temporada do reality show “The Ultimate Fighter”.

Alex Poatan lança desafio a Jamahal Hill: ‘Que tal você me nocautear?’

Disposto a vingar Glover em um futuro próximo, Poatan “invadiu” as redes sociais de Jamahal Hill, que por sua vez, vem desafiando Jiri Prochazka, que está lesionado. O brasileiro, então, sugeriu uma alternativa: enquanto Prochazka não retorna de lesão, Alex pediu para que o americano o enfrente em sua primeira defesa de título nos meio-pesados.

“Ouvi dizer que (Jiri) Prochazka está lesionado. Que tal você me nocautear?, escreveu Alex Poatan na publicação em que Jamahal Hill desafiou Jiri Prochazka.

Filho de Royce Gracie tem luta anunciada para março no Bellator

Sem lutar desde 2020, Khonry Gracie, filho de Royce, volta ao cage circular do Bellator no dia 31 de março. O lutador enfrenta David Pacheco em disputa válida pela divisão dos pesos meio-médios (até 77kg.), no Bellator 293, em Temecula, nos Estados Unidos.