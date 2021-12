Confira os resultados do Talentos Fight Pará 14, que aconteceu em Icoaraci

O TFP (Talentos Fight Pará), com organização de Lenox Silva, teve a sua 14ª edição no Distrito de Icoaraci com 11 lutas de MMA, com destaque para a luta principal do evento, que foi entre Nenê do Outeiro Vs Japa Ataíde, fazendo o confronto entre Pará contra o estado do Amazonas, do qual o Pará saiu vitorioso. Destaque também para a participação de um grande talento da nova geração do mma paraense, Abraão Silva, que venceu por nocaute no 1º round.

Talentos Fight Pará 14

1-Abraão Silva venceu Dhemerson Moraes por nocaute 02:12 do 1 round

2-Felipe Costa venceu Leandro Lobato por finalização (Mata Leão) 03:22 do 1 round

3-Edmilson Lima venceu Marcos Antônio por desistência 04:02 do 3 round

4-Ewerton Rodrigo venceu Ângelo Freitas por desistência 04:02 do 3 round

5-Daniel Cardoso venceu Darlison Cruz por finalização (Mata Leão) 03:30 do 3 round

6-Francisco Diniz "Nene" venceu Francizo Ramos por nocaute técnico 03:41 do 3 round

Joelson Pantoja disputa o cinturão dos leves do Jungle Fight

O atleta Joelson Pantoja, da equipe Lenox Fight, está confirmado na próxima edição do Jungle Fight, que será no dia 28 de dezembro, em sua edição de nº 104, que irá acontecer em São Paulo. Seu adversário será o atleta Henerson Nenem. A luta será a disputa do cinturão na categoria até 70 Kg do evento.

Rodrigo "Bad Boy" participa do Jungle Combat no Amapá

Rodrigo Melônio "Bad Boy" teve a sua presença confirmada no evento Jungle Combat, que irá acontecer neste sábado (18), na cidade de Vitória do Jari, no Amapá. Rodrigo terá como adversário o atleta amapaense Hebert Escorpião e a luta será na categoria peso-mosca (até 57 Kg).

UFC tem retorno marcado ao Brasil para 2022

O UFC já tem data e até mesmo local para voltar a realizar eventos no Brasil. Com a última edição no país realizada em março de 2020, em Brasília, no início da pandemia da covid-19, o UFC vai promover seu retorno no dia 7 de maio do ano que vem e já reservou a Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para a realização do evento.

Políticos rivais no Amazonas acertam diferenças em luta de MMA

Dois políticos da cidade de Borba, no Amazonas, a cerca de 150km de Manaus, resolveram tirar as diferenças políticas de uma forma inusitada. Ambos organizaram um evento de MMA e se enfrentaram. O atual prefeito do município, Simão Peixoto, e o ex-vereador Erineu Alves Da Silva duelaram em um combate de três rounds. A vitória ficou com o governante por pontos.

Renan Barão lutará no evento de Khabib Nurmagomedov

Ex-campeão peso-galo do UFC, Renan Barão terá uma nova oportunidade para fazer o seu retorno ao MMA. O brasileiro foi escalado para entrar em ação no card do evento Eagle FC 44, evento de MMA que é de propriedade de Khabib Nurmagomedov, ex-campeão peso-leve do Ultimate. Barão vai enfrentar o atleta Horacio Gutiérrez no dia 28 de janeiro, em Miami (EUA).