Confira os destaques da 27ª edição do ABCF Fighting em Parauapebas

No último sábado, 16 de novembro, o evento de MMA **ABCF Fighting** realizou sua 27ª edição na cidade de Parauapebas (PA), no Ginásio Poliesportivo. A noite contou com cinco super combates profissionais de MMA e um grande público que aguardava ansiosamente o confronto principal da categoria até 77 kg. Na luta principal, Gudda Vieira foi derrotado pelo argentino Ignacio Morello, conhecido como "El Lobo Branco", por finalização (mata-leão) aos 2 minutos e 20 segundos do 1º round, no embate internacional entre Brasil e Argentina.

O evento, que trouxe muita emoção aos fãs de MMA, foi organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Cultural Rio Verde (IDDECRV), pela Prefeitura de Parauapebas, pela Secretaria de Esporte e Lazer de Parauapebas (SEMEL) e pela própria ABCF Fighting. Confira os resultados oficiais:

Resultados do ABCF Fighting 27

MMA

1. Cícero Taykan venceu Gustavo Ligeirinho por decisão dos árbitros laterais.

2. João Alexandre (Caçador) venceu Ruan da Silva (Carrasco) por desistência no 2º round, aos 4:28.

3. Samuca venceu Maximiliano por finalização (mata-leão) no 3º round, aos 3:00.

4. Júnior Farinha venceu Lucas Terremoto por desistência no 1º round, aos 4:57.

5. Ignacio Morello (El Lobo Branco) venceu Gudda Vieira por finalização (mata-leão) aos 2:20 do 1º round.

Jon Jones nocauteia Miocic em retorno triunfal no UFC 309

No esperado UFC 309, realizado no icônico Madison Square Garden, em Nova York (EUA), Jon "Bones" Jones teve uma performance avassaladora e nocauteou Stipe Miocic na luta principal, mantendo o título linear dos pesos-pesados. Com esse triunfo, Jones chegou a 28 vitórias em 30 lutas na carreira. Ele possui apenas uma derrota, por desqualificação, e um "No Contest", quando foi flagrado no antidoping após vencer Daniel Cormier.

Charles "Do Bronx" vence revanche contra Michael Chandler

Na madrugada deste domingo, 17 de novembro, no Madison Square Garden, Charles "Do Bronx" Oliveira brilhou mais uma vez. O brasileiro dominou Michael Chandler em uma revanche e venceu por decisão dos árbitros (49-46, 49-46, 49-45). Apesar de um susto no final, o paulista confirmou sua superioridade no octógono.

Kron Gracie retorna ao UFC

O UFC oficializou o retorno de Kron Gracie, que enfrentará Bryce Mitchell no evento marcado para o dia 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Primeira edição do Instituto Sombra Fight é realizada em Belém

O Instituto SB Fight Championship promoveu sua estreia no último sábado, 16 de novembro, no Centro de Treinamento F2, em Belém (PA). O evento contou com lutas de boxe, muay thai e MMA. Nos destaques do MMA, Luan Borges venceu Paulo Silva por finalização no 1º round, e Matheus Pitbullzinho derrotou Fábio Felipe por decisão unânime dos juízes.

Mudanças no UFC 310: Alexandre Pantoja assume luta principal

Devido a uma lesão do campeão dos meio-médios, Belal Muhammad, o UFC 310 passou por alterações importantes. Alexandre Pantoja foi promovido à luta principal e defenderá o cinturão dos pesos-moscas (até 56,7 kg) contra o japonês Kai Asakura, ex-campeão do Rizin. O evento acontece no dia 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Luís Aguiar conquista cinturão no Jungle Fight 132

O Jungle Fight realizou sua 132ª edição em Recife (PE) no último sábado, 16 de novembro. O peso-mosca pernambucano Luís Henrique Aguiar superou o mineiro e então campeão Wagner Reis, garantindo o título e colocando Pernambuco no mapa dos campeões do histórico evento.

Rondônia encerra 2024 com evento nacional de MMA

O cenário nacional do MMA se encerra em 2024 com um grande evento em Porto Velho, Rondônia, no dia 21 de dezembro. Serão 16 lutas, incluindo três disputas de cinturão:

- Peso-pena (até 57 kg): Jean Sevilho x Emerson Costa.

- Peso-galo (até 66 kg): Alexsandro Cangaty x Cauê Mourão.

- Peso-mosca feminino: Yane Almeida x Gabriela Camilo.