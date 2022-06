Confira o que aconteceu no Ipixuna Fight Champions 13

Com organização de Wemerson IFC, o Ipixuna Fight Champions realizou a sua 13ª edição no último sábado (18), na cidade de Ipixuna do Pará, no ginásio municipal Irineu Rodrigues de Faria. O evento teve cinco lutas de MMA profissionais, sendo duas por disputa de cinturão nas categorias peso-mosca e peso-galo. Nas lutas principais do evento Paulo "Sonic" venceu Jhon Rato e conquistou o cinturão da categoria peso-mosca (até 57 Kg) e tivemos o confronto de Rogério Monteiro contra Reimison Predador, na qual Reimison venceu por nocaute no 1º round, mas, como não bateu na pesagem oficial, o cinturão do IFC ficou vago e será disputado na próxima edição. O evento teve como apoiadores o grupo Jadão, a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará e o apoio do prefeito Ser Artemes Oliveira.

Resultados Ipixuna Fight Champions 13:

Boxe

Welinton Rock venceu Fábio Sena por desistência no 2º round.

K1

Lucas da Baixada venceu Matheus IFC na decisão dividida dos juízes.

MMA

Lucas Azevedo venceu Wellington da Silva "Thai" por desistência aos 01:32 do 1º round

Jean Rocha "Pezão" venceu Rômulo Rodrigues por nocaute aos 0:45 do 2º round

Oziel dos Santos "Neguinho Viseu" venceu Mario Cesar Souza por desistência aos 02:00 do 3º round

Paulo Fernandes "Sonic" venceu Jaeliton Conceição "Jhon Rato" por nocaute técnico aos 01:25 do 2º round

Reimison Predador venceu Rogério Monteiro por nocaute aos 0:20 do 1º round

Confira os resultados do Sombra Fight Champions 26

O SFC (Sombra Fight Champions), com organização de Silmar Nunes, realizou a sua edição de nº 26 no último sábado(18) em Belém, no Centro de Treinamento F2. O evento contou com lutas de boxe, muay thai e MMA, Confira os resultados de MMA:

Felipe Costa venceu Iandro Ligeirinho na decisão unânime dos juizes

Thiago Gigante venceu Yuri Jacaré por finalização (guilhotina) aos 0:20 do 2º round

Victor Pitbull venceu Ronaldo Jacaré por nocaute aos 4:12 do 1º round

Durinho anuncia renovação de contrato com o UFC

Gilbert Durinho anunciou a renovação de contrato com o UFC. Aos 35 anos, o ex-desafiante ao cinturão revelou nas redes sociais que o novo acordo com a franquia é de “várias lutas”, sem especificar a quantidade exata.

Veja os brasileiros classificados no playoffs do PFL

O PFL definiu os primeiros classificados para os playoffs da temporada de 2022 da PFL MMA nos peso-meio-pesado e peso-leve. Cinco brasileiros entraram em ação e somente três se mantiveram na briga pelo prêmio de US$ 1 milhão (cerca de 5,1 milhões de reais).

Nos meio-pesados, Antônio "Cara de Sapato" superou o compatriota Bruce Souto por decisão unânime e confirmou a vaga na próxima fase em terceiro lugar; Delan Monte construiu uma vitória impressionante sobre o argentino Emiliano Sordi, ainda no primeiro round, e conquistou a quarta vaga para a pós-temporada. No peso-leve, Raush Manfio, que conquistou o título na edição de 2021 da PFL MMA, passou para os playoffs, mas foi derrotado por Olivier Aubin-Mercier. Já o bicampeão da competição Natan Schulte até venceu o polonês Marcin Held, contudo, não avançou para o mata-mata.

Júlio Pereira mantém cinturão do Jungle Fight

O dono da divisão dos penas do Jungle Fight tem nome: Júlio Pereira. O amazonense de Nova Aripuanã defendeu com sucesso o cinturão da categoria com um nocaute ainda no primeiro round sobre Deberson “The Prince” na luta principal da 108ª edição do maior evento de MMA da América Latina, realizado nesse domingo, em Manaus.

Kamaru Usman e Ronaldinho Gaucho em jogo beneficiente

Campeão meio-médio (até 77,1kg) do UFC, o nigeriano Kamaru Usman esteve presente em Miami, Flórida (EUA), no jogo beneficente ‘Beatiful Game’ para tirar fotos com craques com Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Eder Militão. No UFC 278, programado para o dia 20 de agosto, o nigeriano colocará o seu cinturão dos meio-médios em jogo numa aguardada revanche diante do inglês Leon Edwards.