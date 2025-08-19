Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço

Foi realizada, na noite do último sábado (16), no Ginásio Raimundo Nonato, em Melgaço, Ilha do Marajó, interior do estado do Pará, a Ultra BNF Edição XIII, com o apoio da Prefeitura Municipal de Melgaço (prefeito Zé Viegas) e da Secretaria Municipal de Esportes (Douglas Leal). Atletas de três municípios paraenses — Breves, Melgaço e Anajás — disputaram mais uma edição deste grande evento, apresentado e presidido por Jailson Bom.

Na luta principal da noite, Joeres "Pantera" enfrentou Jodaias "BZAO", de Breves, e saiu vitorioso por desistência do adversário aos 4:33 do terceiro round.

Confira abaixo os resultados completos do Ultra Breves Night Fight XII:

Joeres "Pantera" derrotou Jodaias "BZAO" por nocaute técnico no 3º round

Vitor "Marreta" derrotou Walter "Kuim Box" por finalização no 1º round

Valdenilson "Samuray" derrotou Jhon "Cyborg" por finalização no 1º round

Edson "Branco" derrotou Manoel "Irmandade" por nocaute no 1º round

Emerson "Preto" derrotou Jonas "Anjo da Noite" por finalização no 1º round

Igor "Zeca" e Felipe "Pit Bull" – No Contest

Paulo derrotou Alexandre "Xandy" por desistência no 1º round

Genildo "Durinho" derrotou Maicon "Cão de Briga" por finalização no 1º round

Rosinaldo "Caçador de Almas" derrotou Kauli por nocaute técnico no 1º round

Luan "Moicano" derrotou José "J Rex" por nocaute técnico no 1º round

Khamzat Chimaev atropela Dricus du Plessis

Khamzat Chimaev é o novo campeão peso-médio do UFC (até 83,9 kg) — e de forma absolutamente brutal. Na luta principal do UFC 319, realizado neste sábado (16), em Chicago (EUA), o checheno atropelou o até então campeão Dricus du Plessis com uma performance tão dominante que pareceu um treino.

Após cinco rounds de completo controle, Borz venceu por decisão unânime e quebrou dois recordes históricos da divisão: o de maior número de golpes significativos conectados (510) e o de tempo total de domínio no solo (21m40s).

Dana White confirma Carlos Prates no Rio de Janeiro

Carlos Prates voltou aos holofotes do UFC com estilo. Na madrugada deste domingo (17), o brasileiro protagonizou um dos momentos mais impactantes do UFC 319 ao nocautear Geoff Neal com uma cotovelada giratória espetacular, a um segundo do fim do primeiro round.

Logo após o triunfo, ainda no octógono, Carlos aproveitou a entrevista com Joe Rogan para fazer dois pedidos públicos a Dana White: o bônus de performance da noite e a chance de enfrentar o ex-campeão Leon Edwards no Brasil. O presidente do UFC, que acompanhava a luta de perto, acenou positivamente e confirmou a presença do brasileiro no evento, embora não tenha definido oficialmente o adversário.

Arcângelo Anjo e Marcelo Medeiros avançam para a final do Fight do Milhão

O GP peso-leve masculino do Fight do Milhão já tem sua grande final definida: será Amazonas contra São Paulo. Arcângelo Anjo e Marcelo Medeiros venceram suas lutas neste sábado (16), no Jungle Fight 139, realizado na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, e agora duelam no dia 25 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo prêmio de R$ 500 mil.

Ingressos para o UFC Rio começam a ser vendidos na próxima quarta-feira

Os ingressos para o evento começam a ser vendidos na próxima quarta-feira (20), pelo site Ticketmaster

. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda exclusiva na segunda-feira (18), a partir das 12h, e fãs cadastrados no site do evento (ufc.com.br/rio) terão acesso a uma pré-venda na terça-feira (19), às 10h.

O card completo do evento será transmitido com exclusividade pelo UFC Fight Pass.